La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Los resultados de la 10ª fecha le permitieron a Unión mantenerse puntero en la Zona A y ahora tiene la gran chance de consolidar su posición

2 de octubre 2025 · 11:25hs
Unión tiene por delante la gran chance de continuar siendo el único puntero de la Zona A.

Unión ostenta una posición de privilegio, impensada antes de arrancar el Torneo Clausura. Y es que después de 10 fechas jugadas, el Tate es el único líder de la Zona A con 17 puntos.

Unión y la gran chance de consolidar su liderazgo

Los empates de Barracas Central contra Belgrano y de Estudiantes ante Newell's le permitieron continuar como puntero y encarar esta fecha con la convicción de que puede mantener esa posición.

Es que si Unión gana no depende de nadie para mantener el liderazgo y enfrente tendrá a un equipo como Aldosivi que apenas suma tres puntos, no ganó ningún partido, se ubica último en la Zona A y está perdiendo la categoría.

En consecuencia y más allá de que todos los partidos son complicados, el elenco conducido por Leonardo Madelón tiene por delante una chance inmejorable para terminar la 11ª fecha mirando a todos desde arriba.

Pero además, tiene el desafío de lograr cortar la racha como local, ya que si bien se mantiene invicto en el 15 de Abril, suma tres empates al hilo.

Por lo cual y en función del contexto, el único resultado que le sirve al Tate es el triunfo. Sería ratificar su gran presente y mantener la confianza para el tramo final de la competencia.

Ya habiéndose olvidado de luchar por la permanencia, el objetivo de Unión es clasificar a los playoffs y en lo posible hacerlo en los puestos de arriba para contar con la ventaja de la localía.

Unión zona Aldosivi
