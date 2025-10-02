Uno Santa Fe | Judiciales | Strada

Caso Damián Strada: los dos principales imputados por el brutal asesinato en Laguna Paiva continuarán detenidos

El fiscal de la causa, Alejandro Benítez, explicó que las pruebas recolectadas son contundentes y podrían llevar a una condena a prisión perpetua

El fiscal de la causa, Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación del departamento Las Colonias, confirmó que la justicia resolvió que los dos principales acusados por el homicidio de Damián Strada continúen detenidos bajo la medida de prisión preventiva.

Durante la audiencia, la fiscalía expuso un caudal de evidencias que comprometen a los imputados y fundamentó la necesidad de mantenerlos privados de la libertad. “La prisión preventiva es una medida de máxima que se dicta cuando existen riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación”, explicó Benítez, quien remarcó que la querella también acompañó el pedido.

El hecho investigado

De acuerdo a la investigación, entre la víctima y una de las imputadas existía una relación de pareja o expareja. El día del crimen, Strada se encontró con ella en Laguna Paiva y luego fue llevado a un campo, donde comenzó una maniobra de extorsión. Allí intentaron obligarlo a pedir dinero a familiares, amigos y empleadores.

Al no concretarse la transferencia, los agresores lo ahorcaron, según confirmó el informe final de la autopsia. Posteriormente, habrían intentado ocultar el cuerpo incluso prendiéndolo fuego.

Benítez también precisó que hay personas detenidas por el delito de encubrimiento, vinculadas al entorno de los acusados. Estas habrían adquirido el teléfono celular de la víctima, un elemento clave en la causa.

La investigación sigue en marcha

“Estamos en plena recolección de pruebas y medidas pendientes. Una vez finalizada esa etapa, se avanzará hacia la acusación formal y el juicio”, explicó el fiscal.

Además, señaló que la apertura del celular de Strada aún está en trámite judicial: “Extraer la información requiere autorización y una audiencia específica. Un teléfono puede contener datos equivalentes a un libro de 20.000 páginas”, dijo.

La fiscalía calificó a ambos imputados como coautores y recordó que la calificación legal que se les atribuye contempla la pena de prisión perpetua.

