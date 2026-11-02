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ChangoMâs presenta "El Auténtico Black Friday" con opciones de 2×1, 3×2 y 18 cuotas sin interés en electro

Del 29 de octubre al 16 de noviembre, ChangoMâs despliega su tradicional evento con una fiesta de descuentos y superofertas especiales en más de 40.000 productos de todas las categorías. Además, miles de oportunidades en 2×1, 4×2 y descuentos exclusivos del 50% para socios MâsClub

2 de noviembre 2026 · 14:23hs
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ChangoMâs presenta El Auténtico Black Friday con opciones de 2×1

ChangoMâs presenta "El Auténtico Black Friday" con opciones de 2×1, 3×2 y 18 cuotas sin interés en electro

ChangoMâs, el supermercado argentino con presencia en todo el país inicia una nueva edición de su clásico evento "El Auténtico BLACK FRIDAY" tanto en sus sucursales ChangoMâs de todo el país como a través de los nuevos locales de cercanía MâsGo y de su tienda digital www.MasOnline.com.ar.

En poco más de 15 días, los consumidores podrán aprovechar descuentos de hasta un 50% de ahorro, oportunidad de comprar en 18 cuotas sin interés productos de Electro y múltiples oportunidades de compra en miles de artículos esenciales de todas las categorías del súper, garantizando un fuerte impacto en el consumo diario.

Este año, el gran diferencial se centra en la propuesta de financiación de 18 cuotas sin interés en Electrodomésticos, acompañado de importantes descuentos, promociones y rebajas en almacén, bebidas, limpieza, perfumería y mascotas, complementadas por beneficios exclusivos de 2×1, 4×2 y 3×2 para los socios del programa MâsClub.

Electro, hogar, bazar, aire libre y deportes

  • - 18 cuotas sin interés en todos los Smart TVs, Aires Acondicionados, Heladeras, Freezers, Cocinas, Lavarropas y Termotanques y de un 40% solo en un pago para productos seleccionados de esas categorías mencionadas.
  • - 35% de descuento en toda la categoría de juguetería y con la opción de abonar en hasta 4 cuotas sin interés.
  • - 20% de descuento + 18 cuotas sin interés en muebles de jardín, piletas, y bicicletas.
  • - 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en pequeños electrodomésticos de cocina, hogar y cuidado personal seleccionados.
  • - 2×1 en vasos y copas de vidrio para combinarlas como quieras.

Superofertas en la canasta de consumo de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza con más de 20.000 productos alcanzados.

  • - 4×2 exclusivo socios MâsClub en Vinos y Espumantes, que podés conseguir también con un descuento del 35% en la unidad.
  • - 80% de descuento en la 2a. unidad en todas las galletitas dulces y saladas, exclusivo socios MâsClub, las que también que podés conseguir con un descuento del 30% en la unidad.
  • - 2×1 exclusivo socios MâsClub en marcas de shampoo y acondicionador además de productos de limpieza y perfumería seleccioados que tambien podés conseguir con un 40% de descuento en la unidad.
  • - 3×2 en todas las cervezas.
  • - Opciones de descuentos en la 2ª del 80%, 70% y 50% en la segunda unidad en la compra de productos seleccionados de almacén, frescos, bebidas, perfumería y limpieza.
  • - Oportunidad de descuentos unitarios del 50%, 40%, 35%, 25%, en productos seleccionados de almacén, frescos, congelados, limpieza y perfumería.

No te pierdas una nueva edición de "El Auténtico BLACK FRIDAY de ChangoMâs"

Del 29 de octubre al 16 de noviembre en todas las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs, MâsGo y a través de www.MasOnline.com.ar

ChangoMâs Black Friday descuentos
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