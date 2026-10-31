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Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas

Un joven de 21 años murió tras una discusión en una ciudad de Michigan. Horas más tarde, otro hombre cometió un asesinato e hirió a seis víctimas en California

31 de octubre 2026 · 13:31hs
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El segundo ataque previoa a Halloween ocurrió en un centro comercial de Fairfield.

Foto: KCRA.

El segundo ataque previoa a Halloween ocurrió en un centro comercial de Fairfield.

Los preparativos para Halloween concluyeron este viernes dos asesinatos en tiendas de distintas ciudades de Estados Unidos. Uno de los ataques a tiros concluyó con seis heridos más y al menos tres de las víctimas presentaban lesiones graves, según indicaron fuentes oficiales después de la denuncia.

El primer homicidio tuvo lugar a la tarde en Madison Heights, una ciudad del estado de Michigan. Un hombre baleó a un joven de 21 años en la puerta del local comercial y el principal sospechoso terminó internado tras la intervención de la policía.

Varias horas más tarde se registró otro ataque a tiros en un local de la misma tienda de disfraces ubicado en Fairfield, California. En este caso, las fuerzas de seguridad no pudieron determinar de inmediato quién abrió fuego y no había detenidos.

Dos homicidios en vísperas de Halloween

De acuerdo a fuentes consultadas por CBS News, el crimen cometido en Michigan no está directamente relacionado al festejo de Noche de Brujas. El supuesto agresor y el muchacho fallecido se conocían y habían tenido un conflicto años atrás. Cuando se cruzaron en una sucursal de Spirit Halloween, el primero empezó a increparlo y luego le disparó varias veces.

El jefe del Departamento de Policía de Madison Heights, Brent Lemerise, confirmó el asesinato y el secuestro de una pistola en manos del presunto agresor. "Estamos tratando de averiguar si tenía permiso para portar el arma", comentó respecto de la investigación.

Al final de la jornada, otra tienda de la misma cadena fue escenario de un ataque a tiros de mayores dimensiones. En este caso, las autoridades anunciaron la muerte de una persona, mientras que otras seis sufrieron heridas en California.

El jefe de la Policía de Fairfield, Dan Marshall, pidió ayuda a la comunidad para entrevistar a testigos y reconstruir cómo fue la balacera en el Solano Town Center. "Sabemos que el centro comercial tiene cámaras, así que esperamos conseguir parte de esas grabaciones", anticipó en relación a la pesquisa. Asimismo, remarcó que tres de las víctimas presentaban lesiones "críticas" como consecuencia de los disparos.

Halloween Estados Unidos Homicidio disparos
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