Las estadísticas reflejan la superioridad de Unión ante Newell's, pero no tuvo premio

Unión generó más situaciones que Newell's, lo superó en remates y disparos, pero volvió a cometer un error que le impidió quedarse con tres puntos vitales

Unión se volvió de Rosario con una sensación difícil de digerir. El empate frente a Newells dejó gusto a poco, porque necesitaba sumar de a tres para fortalecer sus aspiraciones de meterse en los playoffs . Tuvo argumentos para conseguirlo, pero una nueva falla terminó condicionando su suerte.

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La bronca puertas adentro tiene una explicación: el Rojiblanco dejó escapar una oportunidad importante en un momento en el que cada punto empieza a tener un valor determinante. No es solamente el resultado, sino también la manera en que se produjo. Unión volvió a pagar caro un error y terminó conformándose con una unidad cuando tenía argumentos para regresar con las manos llenas.

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Las estadísticas de Newell's-Unión

Los números del encuentro permiten entender por qué quedó esa sensación. Más allá de no apostar por la posesión de la pelota, el Tate fue un equipo más vertical y directo. Registró 12 remates contra 6 de Newell's y también lo superó en disparos al arco: 5 contra 2. Una diferencia significativa que refleja su mayor capacidad para generar peligro y poner en aprietos al conjunto rosarino.

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También se impuso en los ataques (97 contra 93) y en los tiros de esquina (5 contra 3), dos indicadores que acompañan esa imagen de un equipo que buscó lastimar y encontró caminos para acercarse al arco rival. En contrapartida, la Lepra tuvo más tiempo la pelota, con un 61% de posesión frente al 39% de Unión, aunque ese dominio territorial no se tradujo en una superioridad en las situaciones de peligro.

Así fueron los números de Newell's y Unión.

El dato es elocuente: Unión necesitó menos la pelota para generar más remates y conseguir más disparos entre los tres palos. Una muestra de que, al menos desde la producción ofensiva, tuvo herramientas para aspirar a un resultado mejor. Sin embargo, el fútbol no se explica únicamente desde las estadísticas. La efectividad, la concentración y los errores puntuales también juegan su partido. Y allí estuvo la diferencia que terminó condenando al conjunto santafesino.

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El empate ya quedó en el marcador, pero las sensaciones siguen dando vueltas. Unión dejó pasar una chance importante para acomodarse en la pelea por los playoffs y volvió a comprobar que no alcanza con hacer méritos: también hay que saber cerrar los partidos. En Rosario, los números le dieron argumentos al Tate, pero el resultado volvió a dejarle una cuenta pendiente.