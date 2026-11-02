Un herido grave tras el disparo accidental de un cañón de época durante una recreación histórica en Marcos Paz

Un recreador debió ser asistido de urgencia tras sufrir la amputación de tres dedos de una mano por la deflagración del cañón

Un herido grave tras el disparo accidental de un cañón de época durante una recreación histórica

Lo que debía ser una jornada de divulgación histórica y homenaje patrio terminó al borde de una tragedia. Durante los actos conmemorativos por el 170.º aniversario de la batalla de Villamayor (ocurrida el 31 de enero de 1856), una de las réplicas de cañón se disparó repentinamente a pocos metros del público que asistía al evento en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

Lo que debía ser una jornada de divulgación histórica y homenaje patrio finalizó de forma dramática en la localidad de Marcos Paz. Durante la recreación del 170.º aniversario de la batalla de Villamayor, un cañón operativo se disparó repentinamente mientras era manipulado por el personal a cargo de la demostración, provocándole severas mutilaciones a uno de los participantes.

El episodio quedó registrado en video por vecinos que filmaban la exhibición. En las imágenes se observa a los recreadores caracterizados con uniformes de época explicando los detalles técnicos del cargado de la pieza histórica cuando, de manera inesperada, el cañón produjo una fuerte detonación acompañada de una densa nube de humo y fuego por la boca del tubo.

Fogonazo y desconcierto

La explosión provocó la estampida inicial de los presentes, entre quienes se encontraban numerosas familias con niños. Afortunadamente, según confirmaron fuentes locales, la pieza balística estaba cargada únicamente con una salva de pólvora de fogueo –sin proyectil sólido–, lo que evitó víctimas fatales.

Tras el impacto inicial y la polvareda, los organizadores suspendieron momentáneamente la demostración para verificar el estado de los actores y del personal técnico a cargo de la pirotecnia y el armamento histórico.

La batalla de Villamayor fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de las guerras civiles argentinas, donde las fuerzas del Estado de Buenos Aires, al mando de Bartolomé Mitre, derrotaron a las tropas de Jerónimo Costa.

Las autoridades municipales e institucionales involucradas en el evento iniciaron una revisión de los protocolos de seguridad que se aplican en las maniobras con piezas de artillería de utilería y fogueo para determinar las causas exactas del encendido extemporáneo.

El hecho se produjo frente a decenas de familias que observaban la exhibición de artillería del siglo XIX. De acuerdo con los primeros testimonios, el incidente ocurrió durante las maniobras de carga y alistamiento de la pieza, cuando la pólvora encendió de forma extemporánea por causas que aún se investigan.

Asistencia médica y quemaduras

La deflagración golpeó de lleno a uno de los recreadores caracterizados con indumentaria de época, quien se encontraba justo delante de la boca o de la zona del fogón del cañón. A raíz de la explosión a corta distancia, la víctima sufrió la amputación de tres dedos de la mano y diversas quemaduras, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital local para su atención médica e intervención quirúrgica.

La batalla de Villamayor, librada el 31 de enero de 1856, fue uno de los cruces más violentos del período de las guerras civiles argentinas entre las fuerzas porteñas y las tropas federales.

Tras el accidente, la actividad fue suspendida de inmediato y las autoridades policiales e inspectores de seguridad iniciaron los peritajes sobre el material pirotécnico y la pieza de artillería para establecer las responsabilidades del hecho.