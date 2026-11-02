Unión fue demasiado cauteloso en Rosario y quedó contra las cuerdas

El Unión de Leonardo Madelón rescató un empate en el Coloso Marcelo Bielsa, pero dejó pasar una oportunidad importante para acercarse a los playoffs.

Unión viajó a Rosario con una consigna clara: ganar para sostener con fuerza sus posibilidades de meterse en los octavos de final. Leonardo Madelón preparó el partido ante Newell's como una final, pero su equipo estuvo lejos de asumirlo con la determinación que exigía el momento. El 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa lo mantiene con vida, aunque ahora deberá vencer a Vélez en la última fecha y mirar de reojo lo que suceda en otras canchas.

El empate todavía le permite conservar una posibilidad matemática de clasificación, pero depende de una combinación de resultados mucho más compleja. Incluso podría avanzar si se producen dos derrotas de Independiente —que este lunes visitará a Defensa y Justicia y luego recibirá a Deportivo Riestra— y una caída de San Lorenzo. En ese escenario, Unión podría quedar por encima de ambos por diferencia de goles. Sin embargo, la cuenta más directa y menos condicionada sigue siendo ganar en Santa Fe y esperar.

Unión, con una propuesta demasiado conservadora para una final

La primera lectura que dejó el partido estuvo relacionada con la postura elegida por Madelón. El entrenador volvió a apostar por Mauro Luna Diale como volante interno, una variante que había dado buenos resultados en la victoria frente a Estudiantes. Pero esta vez la función del mediocampista quedó reducida a una tarea mucho más disciplinada y contenida.

Luna Diale cumplió desde lo posicional, colaboró en la recuperación y respetó las obligaciones tácticas, pero prácticamente no consiguió soltarse para romper líneas, conectar con los delanteros o darle al equipo una alternativa de juego. La apuesta que había sido ofensiva ante Estudiantes terminó perdiendo buena parte de ese potencial en Rosario.

También quedó como interrogante la decisión de mantener a Tobías Rubio como lateral derecho y reservar a Juan De Dios Pintado. El uruguayo había sido determinante con su ingreso frente al Pincha, aportando profundidad y verticalidad. En cambio, ante Newell's, tuvo participación recién en el tramo final, cuando Unión ya necesitaba modificar su postura y buscar una reacción.

El gol apareció, pero no hubo continuidad

Unión encontró la ventaja a través de una pelota detenida y parecía encaminar un plan de partido que, hasta ese momento, le había permitido sostenerse sin demasiados sobresaltos. El tanto de Juan Pablo Ludueña, luego de una acción iniciada por un córner y con asistencia de Rubio, le dio al equipo una oportunidad que debía administrar.

Pero el problema fue que Unión no logró transformar esa ventaja en una plataforma para manejar el encuentro. Newell's tuvo mayor posesión, llevó el desarrollo hacia el campo rojiblanco y, aunque tampoco encontró demasiadas situaciones claras, mantuvo la iniciativa.

La igualdad llegó de una manera que volvió a exponer una de las principales debilidades del equipo. El remate de Santiago Solari tenía destino de salir desviado, pero la intervención desafortunada de Ignacio Isla terminó convirtiéndose en el 1-1. Una vez más, Unión recibió un gol y extendió una racha que ya alcanza los 22 partidos consecutivos sin poder mantener el arco en cero.

El dato no es menor. En una instancia en la que cada punto puede definir una clasificación, la fragilidad defensiva volvió a costarle caro. Y esta vez lo hizo en un partido en el que el equipo tampoco había conseguido generar un volumen ofensivo suficiente para compensar sus problemas en el fondo.

Madelón movió el banco, pero la reacción llegó tarde en Unión

Los cambios llegaron cuando el entrenador buscaba darle otra dinámica al equipo, aunque se produjeron prácticamente en simultáneo con el empate de Newell's. La modificación del escenario obligó a Madelón a reacomodar piezas y alterar nuevamente la estructura, pero Unión ya había perdido parte de su orden y no encontró respuestas inmediatas.

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Cuando intentó adelantarse y asumir riesgos, el reloj empezó a jugar en su contra. El equipo tuvo una reacción tardía, sin el tiempo suficiente para construir una ofensiva sostenida que le permitiera recuperar la ventaja.

La sensación final fue que Unión estuvo demasiado tiempo esperando que el partido se resolviera a partir de una acción aislada. El plan le había dado el gol, pero no alcanzó para sostener el resultado ni para imponer condiciones frente a un adversario que también mostró limitaciones.

Una última fecha con la obligación de ganar

El empate en Rosario no representa un resultado despreciable por el escenario y por tratarse de un encuentro como visitante. Sin embargo, el contexto de la tabla y la necesidad que tenía Unión convierten al punto en una cosecha insuficiente.

Ahora el equipo de Madelón deberá recibir a Vélez con la obligación de ganar y, al mismo tiempo, seguir atento a los resultados de sus competidores. Ya no depende exclusivamente de lo que pueda hacer en el 15 de Abril.

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La oportunidad de dar un paso decisivo estaba en el Coloso Marcelo Bielsa. Unión consiguió ponerse en ventaja, pero no tuvo la ambición necesaria para buscar el segundo gol ni la firmeza defensiva para conservar el primero. En una final que exigía valentía, terminó jugando con demasiadas precauciones. Y cuando quiso cambiar el libreto, ya quedaba poco tiempo.

El objetivo de los playoffs todavía no está perdido, pero el margen se achicó considerablemente. Ante Vélez necesitará mostrar otra cara: más decisión para atacar, mayor continuidad en la búsqueda y una solidez defensiva que hace tiempo no consigue sostener.