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Marcelo Estigarribia lamentó el empate: "Creo que perdimos dos puntos"

El delantero analizó el partido, reconoció que su equipo fue superior en el primer tiempo y admitió que la clasificación ya no depende exclusivamente de sus propios resultados.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 14:43hs
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Marcelo Estigarribia lamentó el empate: Creo que perdimos dos puntos

El empate dejó un sabor amargo para Marcelo Estigarribia, quien consideró que su equipo hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria. El delantero reconoció que fueron superiores durante la primera mitad, pero lamentó que no pudieran sostener la ventaja después del gol. Ahora, el conjunto deberá ganar en casa y esperar otros resultados para conocer sus posibilidades de clasificación.

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Estigarribia consideró que dejaron escapar dos puntos

“Sí, la verdad que sí, a mi forma de ver creo que perdimos dos puntos”, expresó Marcelo Estigarribia al analizar el resultado. El futbolista entendió que su equipo había sido claramente superior durante el primer tiempo, aunque reconoció que después de conseguir la ventaja retrocedieron y comenzaron a sufrir los pelotazos largos del rival.

“Después del gol nos quedamos un poco, empezamos a sufrir los pelotazos largos y no podíamos agarrar la segunda pelota”, explicó. En esa misma línea, hizo hincapié en las dificultades que tuvieron para manejar la pelota y encontrar continuidad en el juego.

“No estuvimos precisos con la pelota. Había espacios para jugar, estábamos muy apurados y no podíamos ganar tres o cuatro pases seguidos, que eso nos generaba espacio”, analizó el delantero.

Sin embargo, destacó que cuando consiguieron conectar varias acciones pudieron llegar al área rival con mayor claridad. Según su mirada, las situaciones más peligrosas estuvieron del lado de su equipo, aunque faltó precisión para aprovecharlas y ampliar la diferencia.

La clasificación, pendiente de otros resultados

Con el empate consumado, Estigarribia reconoció que el panorama cambió y que ahora las posibilidades de clasificación ya no dependen exclusivamente de lo que pueda hacer su equipo.

En ese contexto, el delantero señaló que el próximo objetivo será hacerse fuerte como local, acompañado por su gente, y conseguir una victoria que le permita mantener las esperanzas.

“Primero nosotros, tratar de después hacernos fuertes en casa con nuestra gente, tratar de dejar los tres puntos ahí y después esperar”, sostuvo al referirse a lo que viene.

Por otra parte, también se refirió a los inconvenientes que atravesaron durante el entretiempo, cuando no pudieron ingresar al vestuario debido a la presencia de gases lacrimógenos. “La verdad que sí, no pudimos entrar al vestuario, pero bueno, son cosas que nos pasan”, comentó.

En cuanto a su participación en el juego aéreo, Estigarribia valoró algunas intervenciones que permitieron generar peligro, entre ellas una pelota que bajó para Tarragona y otra acción vinculada al gol de Juan. Además, explicó que hubo situaciones en las que faltó claridad a la hora de enviar los centros.

“Había que tirar por ahí al segundo palo, que iba a ganar. Yo creo que por ahí no tuvimos claro a la hora de centrar. Hubo un par de jugadas en las que necesitábamos dar un pase más para tratar de buscar al compañero que mejor posicionado estaba para recibir”, detalló.

Marcelo Estigarribia empate puntos
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