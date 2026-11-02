Los playoffs en las formativas de damas tuvieron continuidad en distintos escenarios

Las categorías infantiles y cadetes de la ASB disputaron nuevos encuentros este fin de semana. El repaso de los playoffs

La rama femenina tuvo un domingo de intensa actividad con la disputa de los playoffs de las divisiones formativas de la ASB . El segundo certamen del año continúa avanzando y, el pasado 1 de noviembre, hubo encuentros en distintos escenarios tanto en la categoría infantiles como en cadetes.

En Infantiles, Almagro consiguió una contundente victoria como visitante frente a Santa Rosa por 99 a 10. También festejó República del Oeste, que superó a Gimnasia A por 52 a 48, mientras que Alumni se impuso ante Alma Juniors por 42 a 30. Por su parte, CUST A tuvo una actuación dominante y derrotó a El Quillá por 90 a 11.

La actividad también tuvo su continuidad en Cadetes, donde El Quillá venció a Gimnasia B por 47 a 35. Alma Juniors hizo lo propio ante República del Oeste por 61 a 44, mientras que CUST A se quedó con el duelo frente a Gimnasia A por 51 a 31.

De esta manera, noviembre comenzó con movimiento en el básquet femenino de las formativas, con varios equipos dando un nuevo paso en la búsqueda de avanzar en los playoffs del segundo torneo de la temporada.

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE - DIVISIONES INFERIORES

CATEGORÍA INFANTILES

Santa Rosa 10 – Almagro 99

Gimnasia A 48 - República del Oeste 52

Alma Juniors 30 – Alumni 42

El Quillá 11 - CUST A 90

CATEGORÍA CADETES

Gimnasia B 35 - El Quillá 47

República del Oeste 44 - Alma Juniors 61

CUST A 51 - Gimnasia A 31