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Unión quedó obligado a ganar y esperar: qué necesita para clasificarse a los playoffs

Unión quedó 10° en la Zona A, a un punto de la clasificación. Este lunes estará pendiente de Independiente y todavía tiene una combinación de resultados.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 13:07hs
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Unión quedó obligado a ganar y esperar: qué necesita para clasificarse a los playoffs

Rosario 3

La igualdad 1-1 frente a Newell's dejó a Unión en una posición incómoda, pero todavía con posibilidades de avanzar a los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Madelón suma 18 puntos, ocupa el décimo lugar de la Zona A y está a una unidad de la zona de clasificación, cuando resta una fecha para el cierre de la fase regular.

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El primer resultado que deberá seguir el Tatengue llegará este lunes, cuando Independiente reciba a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El conjunto de Avellaneda se ubica octavo, con 19 puntos y un partido menos que Unión. Por eso, el desenlace de ese encuentro puede modificar considerablemente el escenario para el equipo santafesino.

Si Independiente gana, alcanzará los 22 puntos y Unión quedará sin posibilidades matemáticas de superarlo, incluso si consigue una victoria en la última jornada. En cambio, un empate o una derrota del Rojo mantendrán abierta la pelea y le permitirán al Tatengue llegar con chances a la fecha decisiva.

Los resultados que necesita Unión

La cuenta principal es clara: Unión deberá ganarle a Vélez en el estadio 15 de Abril y esperar que Independiente no consiga los tres puntos ante Defensa y Justicia. Pero esa no será la única variable que tendrá que seguir.

También será determinante lo que ocurra con San Lorenzo, que suma 19 unidades y se encuentra en el noveno puesto. El Ciclón afrontará su último compromiso ante Platense, en Boedo, y el resultado de ese partido puede incidir directamente en la disputa por los lugares de clasificación.

Otro equipo que aparece en la ecuación es Gimnasia de Mendoza. Si el conjunto mendocino suma puntos en su partido frente a Independiente Rivadavia, Unión deberá tener en cuenta la diferencia de gol para intentar superarlo: el Tatengue tiene -2, mientras que Gimnasia cuenta con +1. Esa distancia puede resultar determinante si ambos terminan igualados en puntos.

Una última fecha con varios frentes abiertos

La agenda de la jornada final tendrá a Unión recibiendo a Vélez, actualmente tercero con 28 puntos. En simultáneo, Independiente visitará a Deportivo Riestra, San Lorenzo será local de Platense y Gimnasia de Mendoza se medirá con Independiente Rivadavia.

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El panorama obliga a Madelón y sus dirigidos a mirar más allá de su propio partido. Después de dejar escapar la posibilidad de sumar de a tres en Rosario, Unión ya no depende exclusivamente de sí mismo y necesita una combinación favorable para continuar en carrera.

La primera respuesta llegará este lunes en Florencio Varela. Si Independiente no gana, el Tatengue seguirá con vida y tendrá una última oportunidad ante Vélez. La consigna, de todos modos, no admite demasiadas interpretaciones: ganar y después hacer cuentas.

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