Radiografía de Midland, rival de Colón: identidad ofensiva y una deuda fuera de casa

Colón se topará con Midland en la primera fase del Reducido, en el Brigadier López y con ventaja deportiva. Todos los detalles del rival sabalero.

Colón ya conoce al adversario que tendrá enfrente en el comienzo de su camino por el segundo ascenso. Midland será el rival en los octavos de final del Reducido, en un cruce que se disputará en el Brigadier López y en el que el Sabalero contará con una ventaja determinante: la localía y la clasificación en caso de empate.

Del otro lado estará un equipo que protagonizó una de las campañas más interesantes de la categoría, aunque también presenta algunos números que permiten identificar por dónde puede intentar lastimarlo el conjunto de Iván Delfino.

El Funebrero terminó quinto en la Zona B y décimo en la tabla general, con 55 puntos, producto de 15 victorias, diez empates y once derrotas. Convirtió 43 goles y recibió 29, un registro que refleja su capacidad para encontrar soluciones ofensivas y, al mismo tiempo, una estructura que consiguió mantener un saldo favorable durante buena parte del campeonato. Su entrenador es Joaquín Iturrería, quien logró consolidar una propuesta reconocible y conducir al club de Libertad a una temporada que superó las expectativas iniciales.

Midland, rival de Colón y una campaña que trascendió la categoría

Midland no solamente consiguió instalarse en el Reducido. También protagonizó uno de los golpes más resonantes de la Copa Argentina al eliminar a Argentinos Juniors, una demostración de que puede competir ante adversarios de mayor jerarquía y afrontar partidos de alta exigencia. El equipo llegó a la Primera Nacional con el objetivo inicial de acomodarse a la categoría, pero terminó construyendo aspiraciones mucho más ambiciosas.

Iturrería, de 38 años, es uno de los responsables de ese crecimiento. Con pasado como futbolista profesional, formación como profesor de Educación Física y una marcada admiración por Marcelo Bielsa, el entrenador desarrolló una idea que prioriza la posesión, el juego asociado, los movimientos coordinados y la búsqueda de protagonismo. Sin embargo, también reconoce que el fútbol de ascenso exige capacidad de adaptación y que la estética debe estar al servicio de los resultados.

El cuerpo técnico trabaja sobre una estructura amplia, con nueve integrantes, y cuenta con la participación de Sofía Mato, pareja del entrenador y coach deportiva. Otro protagonista de la vida institucional es Agustín Orión, exarquero y actual presidente de Midland, con quien Iturrería mantiene un vínculo cotidiano de intercambio futbolístico, aunque las decisiones deportivas finales corresponden al director técnico.

El dato que Colón debe mirar: Midland pierde fuerza cuando sale de casa

Si existe un aspecto estadístico que puede alimentar las expectativas sabaleras es el rendimiento del Funebrero en condición de visitante. Sus números lejos de Libertad muestran una diferencia importante respecto de su producción general: disputó 18 partidos, ganó apenas tres, empató siete y perdió ocho. Marcó 17 goles, recibió 22 y sumó solamente 16 puntos.

LEER MÁS: Colón cerró el año en el Brigadier con una fortaleza que buscará trasladar al Reducido

Además, arrastra tres salidas consecutivas sin triunfos. Su última victoria fuera de casa fue el 20 de septiembre, cuando superó 2-0 a Güemes en Santiago del Estero, con tantos de Andrada y Peinipil. Es una referencia que Colón deberá considerar, aunque sin convertirla en una garantía: el Reducido plantea un escenario diferente, con un partido único y una motivación que puede modificar cualquier antecedente.

El plantel de Midland tiene un promedio de edad de 26 años, inferior al de Colón, que se ubica en 28,2. Entre sus futbolistas se destaca Luciano Recalde, defensor de 31 años con recorrido por Rosario Central, Platense, Banfield y San Martín de San Juan, señalado como el jugador de mayor valoración de mercado dentro de la plantilla.

Una propuesta que exige atención

El equipo de Iturrería intenta asumir protagonismo, asociarse y encontrar espacios mediante la circulación de pelota. No es un conjunto que se limite exclusivamente a esperar y apostar por el error ajeno. Puede elaborar desde el fondo, pero también adaptarse a un juego más directo cuando las características del partido lo requieren.

LEER MÁS: Buosi emocionó a todos con su primer gol en Colón y con una dedicatoria muy especial a su abuelo

Esa versatilidad será uno de los puntos que deberá estudiar Delfino. Colón tendrá que evitar que Midland encuentre comodidad para manejar la pelota y, sobre todo, aprovechar las ventajas que pueda ofrecer cuando tenga que defender lejos de su estadio. La diferencia de rendimiento entre su localía y sus presentaciones como visitante aparece como un dato significativo para preparar el encuentro.

El Sabalero tendrá a favor el Brigadier López, el respaldo de su gente y la ventaja deportiva. Pero enfrente no habrá un rival circunstancial: Midland llega con una identidad definida, una campaña que lo respalda y el antecedente de haber eliminado a un equipo de Primera División. Colón deberá imponer su jerarquía y transformar las condiciones favorables en una actuación que le permita dar el primer paso hacia los cuartos de final.