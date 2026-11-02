La Nación amplió el régimen de Zonas Cálidas tras las gestiones del gobierno provincial. La medida alcanza a 239.106 usuarios de la EPE y eleva los bloques de consumo bonificables durante los meses de mayor demanda por las altas temperaturas.

Diez departamentos de Santa Fe tendrán más consumo eléctrico subsidiado durante el verano: cuáles son y cómo acceder al beneficio

Diez departamentos del centro norte santafesino fueron incorporados al régimen nacional de Zonas Cálidas, que permite ampliar el bloque de consumo eléctrico que puede recibir subsidios durante el verano .

La medida, oficializada este lunes mediante la resolución nacional 300/2026, alcanza a 239.106 usuarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La modificación establece nuevos topes de consumo bonificable entre noviembre y abril, con diferencias según la categoría climática de cada departamento. La resolución entró en vigencia el 1 de noviembre y el beneficio debería reflejarse en la próxima factura, dependiendo del ciclo de facturación de cada usuario.

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Desde la EPE detallaron que 43.994 usuarios pertenecen a la zona Muy Cálida y 195.112 a la zona Cálida.

Cuánto consumo eléctrico se podrá subsidiar

La resolución establece un bloque de hasta 500 kilovatios hora (kWh) mensuales bonificables entre noviembre y abril para las regiones consideradas muy cálidas.

En las zonas cálidas, el límite será de 300 kWh durante noviembre, marzo y abril, mientras que se elevará a 370 kWh en diciembre, enero y febrero.

La incorporación de los departamentos santafesinos al régimen nacional fue resultado de las gestiones encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, ante funcionarios nacionales.

Qué departamentos fueron incorporados

Según detallaron desde la cartera de Desarrollo Productivo, los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado pasan a integrar la categoría Muy Cálida, con un tope de hasta 500 kWh mensuales bonificables entre noviembre y abril.

En tanto, Castellanos, Garay, La Capital, Las Colonias, San Cristóbal, San Javier y San Justo fueron incorporados a la categoría Cálida, con un bloque de 300 kWh durante noviembre, marzo y abril y de 370 kWh entre diciembre y febrero.

Los nueve departamentos restantes de la provincia permanecen dentro de la categoría Templado Cálido, sin modificaciones.

Cómo acceder al beneficio

Desde la EPE aclararon que los beneficios alcanzan a los usuarios que estén inscriptos en el registro nacional de subsidios, disponible en el sitio oficial de Argentina.gob.ar.

El Gobierno nacional es el encargado de determinar si cada usuario recibe el subsidio. En función de esa definición, se aplican los bloques de consumo correspondientes a la zona en la que se encuentra.

El reclamo de la Provincia

El ministro Gustavo Puccini afirmó que el planteo realizado ante Nación fue escuchado y destacó la necesidad de contemplar las diferencias climáticas dentro del territorio santafesino.

“El planteo que hicimos en al menos cuatro oportunidades durante el último año en reuniones con Daniel González, coordinador de Energía y Minería, e incluso el pedido que le hizo el gobernador Maximiliano Pullaro al jefe de Gabinete de Ministros de Nación, Diego Santilli, fue escuchado”, sostuvo.

“Entendemos que no toda la provincia es igual, que hay zonas donde hay una mayor demanda para refrigerar hogares y que se necesita una mirada diferenciada”, agregó.

Puccini recordó que el reclamo por la recategorización del territorio santafesino comenzó en octubre de 2024, durante una de las primeras reuniones de la Región Litoral, de las que participó, entre otras, Claudia Giaccone, secretaria de Región Centro e Integración Regional.

A mediados de 2025, la Provincia retomó el impulso junto a las jurisdicciones del Norte Grande y continuó las gestiones en distintas reuniones con funcionarios nacionales. El planteo también fue realizado por la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, en encuentros del Consejo Federal de Energía.