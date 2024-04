Cómo ganar $3.000 en Bitcoin usando criptomonedas con la plataforma de minería: Simpleminers

La minería en la nube de Simpleminers es un negocio de minería compartida lanzado por los principales mineros de bitcoins del mundo. Los inversores no necesitan comprar máquinas mineras, alquilar sitios, operarlas ni mantenerlas. A través de este método de inversión simplemente comprando un contrato de potencia informática, los inversores no necesitan asumir los costos de las máquinas de minería, los sitios, la energía, el mantenimiento, la mano de obra, etc., ni necesitan preocuparse por si pueden extraer Bitcoin.