Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco For Ever presentaron a sus nuevos entrenadores

Juan Manuel Azconzábal fue oficializado como nuevo DT del equipo salteño y Pedro Llorens es el flamante técnico del elenco chaqueño

Al cabo de 8 fechas en la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco For Ever presentaron a sus nuevos directores técnicos con el objetivo de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.

Luego de la renuncia de Fernando Quiroz, Gimnasia y Tiro presentó a Juan Manuel "El Vasco” Azconzábal, reconocido DT de amplia trayectoria. Quién supo ascender a Primera División con Atlético Tucumán en 2015 y buscara hacer lo mismo con el equipo norteño.

Por el lado de “For Ever”, se oficializo a Pedro Llorens, que estuvo con el plantel desde el jueves en Buenos Aires. Ya dirigió sus practicas, pero no pudo estar en el banco de suplentes debido a que este lunes hizo su presentación formal en el club.

El debut definitivo será el próximo domingo, por la fecha 9 y frente a All Boys, en el Gigante de la Avenida, con poco más de una semana de trabajo con el equipo.

Por otra parte, Nueva Chicago, a través de sus redes, advirtió, que el rumor o “mal información” que corría de que venderían entradas para publico neutral, en la fecha 8, es falsa. Además, agregó: “Evitemos posibles sanciones a nuestra institución”, y confía en que sus hinchas “conocen la reglamentación de seguridad vigente”.

A su vez, Los andes decidió rescindir el contrato al jugador Francisco Funes “debido al incumplimiento de las obligaciones y compromisos que se exigen para formar parte del plantel”. La decisión fue tomada por la dirigencia y según trascendió, el jugador habría participado en campeonatos ilegales de futbol.

Temperley, por su parte, renovó el contrato de Lucas Richarte hasta 2027. El mediocampista debutó en 2024 y disputo 46 partidos. Además, celebró el debut de Matías Calzón en el segundo tiempo, frente a Midland. “Algo muy importante para mi carrera… Hace 12 años estoy en el club”, afirmó el juvenil.

Por último, Gimnasia y Esgrima de Jujuy tuvo un amistoso frente a Altos Hornos Zapla, con victoria por 4-0, en el estadio 23 de Agosto.