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Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: "El equipo siempre jugó a ganar"

El entrenador sabalero destacó la personalidad que mostró su equipo para reponerse de un arranque adverso ante Almirante Brown. Reconoció que el gol recibido a los dos minutos condicionó el desarrollo del partido, pero remarcó la actitud y la búsqueda constante de la victoria.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 18:47hs
Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: El equipo siempre jugó a ganar

Prensa Colón

Colón rescató un empate 1-1 ante Almirante Brown en Isidro Casanova y, tras el encuentro, Ezequiel Medrán dejó en claro que el punto tiene valor, aunque también la sensación de que su equipo estuvo cerca de llevarse algo más.

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El entrenador rojinegro analizó un partido que comenzó cuesta arriba por el tempranero gol de Nazareno Bazán y explicó las modificaciones tácticas que terminaron inclinando la cancha a favor del Sabalero en el complemento.

"Lo que buscamos en el segundo tiempo fue acomodar esa línea defensiva para armar una línea de tres. Queríamos darle altura a los laterales, hacer que nuestros defensores vinieran hacia adentro y darle una cuota más ofensiva al equipo", explicó.

El golpe del gol tempranero para Colón

Medrán admitió que el tanto recibido en los primeros instantes alteró por completo el plan previsto para el encuentro.

"Cuando uno tiene una planificación y recibe un gol a los dos minutos, obviamente lo siente. Fueron 15 minutos difíciles, donde nos costó acomodarnos. Pero después el equipo fue encontrando funcionamiento y terminamos mejor el primer tiempo", remarcó.

Para el DT, la reacción anímica y futbolística fue uno de los aspectos más positivos de la tarde. "Valoro el carácter del equipo. Cuando el partido se hizo cuesta arriba, los jugadores mostraron personalidad para revertir la situación desde el juego y desde la actitud".

Un segundo tiempo para ilusionarse para Medrán en Colón

La mejora de Colón llegó con los cambios de estructura y una mayor agresividad ofensiva, algo que le permitió llegar al empate a través de Mauro Peinipil.

"Una vez que ajustamos algunas cosas, el equipo encontró un mejor andar. Llegamos al empate y nunca renunciamos a seguir buscando el segundo gol", destacó.

Y agregó: "La intención, la creatividad y las ganas de ganar estuvieron siempre. Eso es algo muy valioso jugando de visitante en una cancha tan complicada".

Sin embargo, también reconoció que después del empate faltó serenidad para aprovechar el envión. "Nos empezamos a apresurar. Los recorridos no eran los correctos y terminábamos rápido las jugadas. Tenemos que seguir corrigiendo esos momentos para tomar mejores decisiones".

"Merecemos más puntos de los que tenemos"

Uno de los momentos más sinceros de la conferencia llegó cuando Medrán habló sobre la campaña de Colón y los puntos que se escaparon en el camino.

"Si miramos hacia atrás, duele. Duele mucho porque le metemos muchísimo trabajo al día a día. Hemos perdido partidos por errores puntuales y en varios empates fuimos merecedores de más", señaló.

Aun así, evitó dramatizar la situación y apeló a la confianza en el proceso. "No hay tiempo para lamentarse. Esto no va a ser fácil. Está en nosotros tener la capacidad de manejar los momentos difíciles. Yo creo en el trabajo, creo en el esfuerzo y creo en el día a día. Eso termina dando recompensa".

La mirada puesta en Bolívar y en los refuerzos

Mientras Colón sigue prendido en la pelea de la Zona A, Medrán confirmó que el cuerpo técnico ya trabaja junto a la dirigencia en la planificación del próximo mercado de pases.

"Con Diego Colotto, el presidente y José estamos muy claros en cuanto a los nombres que buscamos. Se está haciendo un scouting importante y queremos minimizar el margen de error", reveló.

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De todos modos, aclaró que la prioridad inmediata sigue siendo la competencia. "Ahora tenemos una nueva posibilidad de preparar un partido de local ante Bolívar. No queremos fallar. Tenemos que hacer valer este punto y seguir fortaleciendo todo lo bueno que viene mostrando el equipo".

Con el empate en Isidro Casanova, Colón continúa en los puestos de vanguardia de la Zona A y, según la visión de su entrenador, mantiene intacta la convicción de pelear hasta el final por el gran objetivo de la temporada.

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