Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: "Hay que cambiar el chip"

El delantero sabalero regresó a Isidro Casanova, donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional. Tras el empate ante Almirante Brown, valoró el punto conseguido, reconoció que el equipo puede dar más y pidió dejar atrás las excusas para crecer fuera de Santa Fe.

La visita de Colón a la Fragata Presidente Sarmiento tuvo un significado especial para Ignacio Lago. El delantero sabalero regresó a la cancha de Almirante Brown, el club donde se formó futbolísticamente, acompañado por gran parte de su familia, incluidos sus abuelos, que estuvieron presentes en las tribunas siguiendo cada una de sus intervenciones.

Sin embargo, más allá de la emoción personal, el atacante se enfocó en el análisis del empate 1-1 y dejó un mensaje claro sobre el presente del equipo: Colón necesita cambiar la mentalidad para convertirse en un verdadero protagonista del campeonato.

"Era un partido especial para mí porque toda mi familia es de acá. Tenía muchas ganas de jugarlo, de disfrutarlo. Más allá del resultado, fue algo muy lindo volver", confesó.

Un primer tiempo incómodo y una reacción necesaria para Colón

Lago admitió que Colón estuvo lejos de su mejor versión durante la etapa inicial, donde el gol tempranero de Nazareno Bazán condicionó el desarrollo del partido.

"Nos costó mucho construir juego. Somos un equipo que se siente cómodo teniendo la pelota, manejando el partido, y en el primer tiempo no pudimos hacerlo. Ellos nos incomodaron bastante", analizó.

Para el delantero, el cambio llegó en el complemento, cuando el equipo tomó mayores riesgos y encontró más espacios para atacar.

"Salimos obligados a buscarlo y también ellos se retrasaron un poco. Eso nos permitió tener más la pelota y llegar con mayor claridad. Creo que ahí mostramos una mejor versión", explicó.

"Con este plantel deberíamos estar más arriba"

Más allá de valorar el punto obtenido en una cancha complicada, Lago no ocultó que siente que Colón está dejando escapar oportunidades importantes.

"Totalmente creo que podríamos estar mejor ubicados. Tenemos un plantel muy completo, con calidad y recambio en muchos puestos. Por lo que mostramos y por los jugadores que tenemos, deberíamos estar más arriba", aseguró.

El atacante destacó que el equipo sigue instalado en el lote de protagonistas, pero entiende que todavía existe un margen importante para crecer.

"Estamos ahí arriba, pero sabemos que podemos dar mucho más. Hay que seguir trabajando para transformar esos buenos momentos en victorias", agregó.

El mensaje para dejar atrás las excusas en Colón

Uno de los conceptos más fuertes que dejó Lago fue cuando fue consultado por las diferencias entre el rendimiento de Colón como local y visitante.

Lejos de buscar explicaciones externas, el delantero sostuvo que el equipo debe modificar su mentalidad. "Hay que cambiar el chip. Siempre aparecen excusas: la cancha, el arbitraje o cualquier otra cosa. Si queremos ser protagonistas tenemos que jugar igual en todos lados", afirmó.

Y agregó: "No podemos seguir pensando que de visitante todo cuesta más. Hay que salir a jugar de la misma manera en cualquier cancha".

El valor de un punto que ahora debe hacerse fuerte en Santa Fe

Si bien reconoció que Colón buscaba los tres puntos, Lago consideró que el empate terminó siendo un resultado lógico por el desarrollo del encuentro.

LEER MÁS: Fecha 16, partidos jugados y por jugar: cómo quedó Colón tras su empate ante Almirante

"Creo que el empate fue justo. Ellos fueron mejores en algunos momentos y nosotros en otros. Ahora lo importante es hacerlo valer ganando en Santa Fe", concluyó.

Con la emoción de volver a sus raíces y el respaldo de su familia en las tribunas, Ignacio Lago se llevó una jornada especial en lo personal. Pero también dejó una reflexión que resume el momento de Colón: el equipo sigue en la pelea, aunque sabe que necesita un cambio de mentalidad para dar el salto definitivo hacia los puestos de privilegio.