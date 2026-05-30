Rasmussen destacó la reacción de Colón: "No somos ese equipo del primer tiempo"

El defensor sabalero regresó tras recuperarse de una lesión en el tobillo y fue titular en el empate 1-1 ante Almirante Brown. Reconoció que terminó con molestias físicas, pero valoró la mejora del equipo en el complemento.

El empate de Colón ante Almirante Brown en Isidro Casanova dejó varias lecturas. Una de ellas fue el regreso de Federico Rasmussen, quien volvió a la titularidad después de perderse el duelo frente a Mitre por una lesión en uno de sus tobillos.

El marcador central completó el encuentro, aunque durante varios pasajes del segundo tiempo mostró evidentes gestos de dolor. Sin embargo, tras el partido prefirió poner el foco en la respuesta colectiva que tuvo el equipo después de un primer tiempo complicado.

"El partido fue de menor a mayor. Nos costó mucho arrancar por ese gol de otro partido que hicieron ellos. Estábamos imprecisos y no encontrábamos el juego. Pero en el segundo tiempo mostramos otra cara, la que queremos ver de nosotros", afirmó.

El regreso esperado y el esfuerzo hasta el final para Colón

Rasmussen volvió en un momento importante para Colón, que necesitaba recuperar solidez defensiva tras el empate ante Mitre. Más allá de las molestias físicas que arrastró durante el encuentro, el defensor dejó en claro que hizo todo lo posible por estar presente.

"En el final del partido el tobillo empezó a incomodar bastante, pero quería estar. Hice el esfuerzo porque sabía lo importante que era este partido para nosotros", reveló.

El zaguero reconoció que el equipo todavía está lejos de su mejor versión, aunque destacó que la reacción exhibida en el segundo tiempo es el camino que pretende consolidar el plantel.

"Lo importante es que cambiamos la cara. No somos ese equipo que se vio en gran parte del primer tiempo. El segundo tiempo mostró mucho más de lo que queremos ser", sostuvo.

Autocrítica y confianza en el potencial del plantel de Colón

Uno de los temas que aparece recurrentemente en Colón es la dificultad para traducir en victorias algunas buenas producciones futbolísticas. Rasmussen admitió que el equipo siente que podría estar mejor ubicado en la tabla.

"Somos conscientes de que podríamos tener más puntos. Hay partidos donde hicimos méritos para ganar y no se dio. Pero también sabemos que tenemos buenos jugadores y un plantel con capacidad para dar un paso más", señaló.

Además, remarcó que el grupo necesita encontrar una regularidad que le permita sostener el rendimiento tanto en Santa Fe como fuera de casa.

"Queremos tener continuidad, ser el mismo equipo de local y de visitante. Sabemos que podemos hacerlo y tenemos que convencernos de eso", agregó.

Lo que cambió en el segundo tiempo

Rasmussen también explicó cuáles fueron las correcciones que permitieron a Colón cambiar la imagen mostrada en la etapa inicial.

"Ellos nos dejaban salir desde atrás, pero cuando intentábamos progresar nos complicaban mucho. En el segundo tiempo empezamos a alternar más, a asociarnos mejor, a jugar corto cuando había que hacerlo y ahí encontramos espacios", analizó.

El defensor consideró que el empate terminó siendo justo por el desarrollo general, aunque reconoció que la sensación final fue de cierta frustración.

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"No nos vamos conformes porque queríamos ganar. Pero cuando no se puede ganar tampoco hay que perder. Ahora hay que hacer valer este punto en Santa Fe", concluyó.

Con Rasmussen nuevamente dentro del equipo y recuperando ritmo de competencia, Colón sigue sumando piezas para afrontar un tramo clave del campeonato, donde buscará consolidarse definitivamente entre los protagonistas de la Zona A.