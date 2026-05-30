Con Thiago Cardozo otra vez como héroe, Belgrano sacó chapa de campeón ante Gimnasia (J)

El Pirata empató sobre la hora un partido que tenía perdido y terminó imponiéndose 4-2 desde los doce pasos. Thiago Cardozo fue determinante al contener dos remates y ahora los cordobeses esperan por Racing o Defensa y Justicia en los octavos de final.

Belgrano volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. El campeón del Torneo Apertura sacó a relucir su personalidad en un encuentro cargado de emociones, empató de manera agónica frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y terminó clasificándose a los octavos de final de la Copa Argentina tras imponerse 4-2 en la definición por penales.

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski sufrió más de la cuenta ante uno de los protagonistas de la Primera Nacional, pero encontró respuestas en los momentos decisivos para seguir en carrera.

Un arranque favorable para Belgrano y una rápida reacción jujeña

Belgrano golpeó primero con un tanto de Francisco González Metilli, que parecía encaminar la clasificación del conjunto cordobés.

Sin embargo, la alegría duró poco. Gimnasia respondió rápidamente y alcanzó la igualdad a través de Martín Lazarte, quien aprovechó una pelota aérea para devolverle la ilusión al conjunto jujeño.

La primera mitad tuvo intensidad y polémicas, ya que el Pirata reclamó una mano dentro del área rival que el árbitro Daniel Zamora decidió no sancionar.

El Lobo lo dio vuelta y el campeón reaccionó a tiempo

En el complemento, Belgrano asumió el protagonismo y fue en busca del triunfo, aunque esa postura ofensiva le dejó espacios para los contragolpes de Gimnasia.

El equipo norteño aprovechó una de esas transiciones y logró dar vuelta el resultado gracias a un remate cruzado de Francisco Molina que puso el 2-1 y dejó al Pirata contra las cuerdas.

Cuando la eliminación parecía consumada, apareció la jerarquía de los cordobeses. En tiempo de descuento, Emiliano Rigoni encontró la igualdad y desató el desahogo celeste, llevando la definición a los penales.

Cardozo, el héroe de la clasificación

En la serie desde los doce pasos emergió la figura de Thiago Cardozo.

El arquero uruguayo respondió en el momento más importante de la noche, contuvo dos ejecuciones y se transformó en el gran responsable de la clasificación de Belgrano.

Con mayor eficacia en los remates, el conjunto cordobés se quedó con la definición por 4-2 y selló su boleto a los octavos de final.

Belgrano sigue soñando

La clasificación ratifica el gran presente del equipo de Ricardo Zielinski, que viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura y ahora mantiene intactas sus aspiraciones en la Copa Argentina.

Belgrano deberá esperar para conocer a su próximo rival, que saldrá del duelo entre Racing y Defensa y Justicia.

Mientras tanto, el Pirata sigue avanzando. Esta vez sufrió, estuvo cerca de la eliminación, pero volvió a demostrar que tiene argumentos futbolísticos y carácter competitivo para seguir peleando en todos los frentes.