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Fecha 16, partidos jugados y por jugar: cómo quedó Colón tras su empate ante Almirante

Colón empató 1-1 ante Almirante Brown con un gol de Mauro Peinipil y cerró la fecha del sábado en el tercer puesto de la Zona A. La jornada también dejó resultados que le permitieron mantenerse a un paso de la cima.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 18:02hs
Fecha 16, partidos jugados y por jugar: cómo quedó Colón tras su empate ante Almirante

Prensa Colón

Colón volvió a sumar fuera de Santa Fe. En un partido que comenzó cuesta arriba por el tempranero gol de Nazareno Bazán, el equipo de Ezequiel Medrán reaccionó y encontró la igualdad a través de Mauro Peinipil para sellar el 1-1 frente a Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento de Isidro Casanova.

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El punto le permitió al Sabalero llegar a las 25 unidades y mantenerse en el lote de protagonistas de la Zona A de la Primera Nacional, en una tabla que sigue extremadamente apretada y donde apenas unos pocos puntos separan a varios equipos con aspiraciones de pelear por el ascenso.

Un empate que mantiene a Colón cerca de la punta

El encuentro comenzó de la peor manera para el conjunto rojinegro. Apenas iniciado el partido, Nazareno Bazán aprovechó una desatención defensiva para adelantar al Mirasol y ponerle presión a un Colón que llegaba con la necesidad de sumar para no perder terreno.

Sin embargo, el equipo santafesino mostró capacidad de reacción y encontró el empate en el complemento gracias a Mauro Peinipil, quien apareció para darle tranquilidad al conjunto de Medrán y rescatar un punto en una cancha siempre complicada.

Además, los resultados registrados durante la jornada terminaron favoreciendo parcialmente a Colón. Godoy Cruz cayó como visitante frente a Estudiantes de Buenos Aires por 1-0, con un tanto de Ezequiel Almirón a los dos minutos del segundo tiempo, mientras que Defensores de Belgrano superó a San Telmo por 1-0 en el Bajo Belgrano con un penal convertido por Leandro Ciccolini.

Por su parte, Los Andes logró un valioso empate sin goles frente a All Boys en Floresta, resultado que le permitió mantenerse en la parte alta de la tabla.

La tabla sigue al rojo vivo

A la espera de los partidos que completarán la fecha este domingo, Colón quedó ubicado en el tercer lugar, compartiendo puntaje con varios equipos y a una sola unidad de los líderes.

POSICIONES

Lo que viene en la fecha para Colón

La programación continuará este domingo con varios encuentros que podrían modificar el panorama de la Zona A.

Desde las 16, Ciudad Bolívar recibirá a San Miguel, mientras que a la misma hora Deportivo Morón visitará a Mitre en Santiago del Estero. Además, Central Norte será local de Chaco For Ever desde las 16.30 y, a partir de las 18, Deportivo Madryn enfrentará a Acassuso.

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Por eso, aunque Colón ya cumplió con su compromiso, seguirá atento a los resultados de sus rivales directos. El empate en Isidro Casanova lo mantiene en la conversación por la punta, pero la lucha promete seguir siendo tan pareja como intensa en las próximas jornadas.

Colón Almirante Mauro Peinipil
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