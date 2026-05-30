Pier Barrios destacó la reacción de Colón en Isidro Casanova: "El equipo demostró que está vivo"

El capitán sabalero valoró el empate 1-1 frente a Almirante Brown, reconoció la bronca por no poder sumar de a tres y remarcó que el equipo sigue firme en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

Colón volvió a quedarse con una sensación ambigua tras el empate 1-1 frente a Almirante Brown en Isidro Casanova. El equipo rescató un punto después de comenzar perdiendo por el gol tempranero de Nazareno Bazán, pero nuevamente quedó con la impresión de que pudo haber conseguido algo más.

Uno de los que analizó el encuentro fue Pier Barrios, quien destacó la reacción del equipo en el segundo tiempo y puso el foco en el carácter mostrado por el plantel para revertir un escenario adverso.

"La sensación sigue siendo buena más allá de no haber sumado de a tres. Me quedo con la imagen del segundo tiempo, cuando el equipo fue a buscarlo, cuando demostró que estaba vivo a pesar de estar abajo en el marcador", expresó el defensor.

"Fue una muestra de carácter"

El experimentado marcador central entendió que el contexto del partido no era sencillo para Colón, tanto por el rival como por el escenario.

"Fue una muestra de carácter en una cancha muy difícil, contra un rival complicado. El equipo sigue ahí arriba compitiendo y sigue demostrando que quiere ser protagonista del torneo", remarcó.

Para Barrios, el empate terminó teniendo valor por la manera en que se desarrolló el encuentro, aunque reconoció que el grupo se fue con bronca por no haber conseguido la victoria.

"Tenemos que seguir corrigiendo cosas. Nos duele no poder ganar, no poder sumar de a tres, pero en un torneo tan parejo seguir sumando también es importante", sostuvo.

La sensación de que Colón mereció más

El defensor admitió que dentro del plantel existe la percepción de que el equipo tiene menos puntos de los que mereció por producción futbolística.

La igualdad ante Mitre en Santa Fe, el empate frente a Estudiantes de Caseros y otros encuentros recientes aparecen como ejemplos de partidos donde Colón generó situaciones suficientes para obtener mejores resultados.

"Obviamente que da bronca. Lo hablamos entre nosotros. Llegamos al vestuario con una sensación confusa porque sabemos que damos todo y hacemos todo para ganar, pero no se nos está dando", confesó.

Sin embargo, también destacó que el equipo mantiene una identidad competitiva que le permite seguir prendido en la pelea de arriba.

"No nos vamos contentos, pero sí conformes"

Barrios definió el encuentro como un típico partido de Primera Nacional, marcado por la lucha, el roce y las pocas ventajas. "Fue un partido de categoría, muy friccionado, muy trabado. Pero me quedo con la lucha del equipo, con las ganas de ser protagonista y de ir a buscar el resultado hasta el final", analizó.

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Y concluyó con una frase que refleja el sentimiento que dejó el empate en el vestuario rojinegro: "No nos vamos contentos porque queríamos ganar, pero sí conformes con lo que hicimos. Después del gol fuimos a buscar la victoria y esa es la sensación que nos queda. No tengo dudas de que el triunfo está cerca y ojalá llegue el próximo domingo en Santa Fe".