Uno Santa Fe | Colón | Colón

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

Colón jugó un partido discreto y la figura terminó siendo el arquero Matías Budiño, quien con un par de tapadas sostuvo el resultado

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 18:43hs
El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

Prensa Colón

Matías Budiño (7): La figura de Colón, un par de tapadas en el primer tiempo para evitar el segundo gol del rival y en el segundo tiempo también intervino en un par de acciones brindando seguridad.

Mauro Peinipil (6): Estaba jugando un partido muy flojo, con sus habituales imprecisiones, pero le dio el empate a Colón con una gran definición que incluyó el control y el remate cruzado.

Pier Barrios (4): Muy inseguro en el primer tiempo, dando ventajas y quedando mal parado, en el segundo mejoró, empujó al equipo e intentó pasar al ataque. No obstante, está atravesando un flojo presente.

Federico Rasmussen (5): Evitó el segundo gol de Almirante Brown con un gran cruce para despejar la pelota en la línea, jugó condicionado en lo físico y se notó. Ganó y perdió, pero buscó sostener al equipo saliendo a cortar lejos.

Leandro Allende (3): Muy flojo rendimiento, no pesó en ataque, estuvo contenido e impreciso y en defensa sufrió bastante evidenciando problemas a la hora de marcar.

LEER MÁS: Budiño sostuvo a Colón y valoró el empate: "Mantenernos en partido era importante"

Ignacio Antonio (4): Mucha voluntad y muy poca claridad, no estuvo preciso en los pases, corrió mucho, pero en el primer tiempo lo superaron con mucha facilidad.

Federico Lértora (5): Mejor en el segundo tiempo que en el primero. Le costó acomodarse en los primeros minutos, cuando el rival era superior, con oficio en la segunda etapa mejoró, empujó al equipo y casi anota en el final con una guapeada.

Julián Marcioni (3): Pasó absolutamente desapercibido, no pudo jamás desequilibrar por su sector y por ese motivo terminó siendo reemplazado en la etapa complementaria.

Darío Sarmiento (5): En el primer tiempo fue el jugador más desequilibrante de Colón, pidiendo el balón y siendo efectivo en la pelota quieta. Sin embargo, fue reemplazado antes de los 15' del segundo tiempo.

Ignacio Lago (5): Estuvo lejos de ser el jugador desequilibrante de siempre, de todos modos, no se resigna, busca, intenta y siempre empuja al equipo. Casi convierte con un cabezazo en la primera etapa.

LEER MÁS: Rasmussen destacó la reacción de Colón: "No somos ese equipo del primer tiempo"

Alan Bonansea (3): Cada vez más lejos del gol, no patea al arco, empuja, corre, se sacrifica, pero su función primordial es hacer goles y no cumple con ese requisito.

Conrado Ibarra (5): Gran centro para el gol de Peinipil, tiene que jugar más minutos, ya que cuando entra demuestra más criterio que otros futbolistas que juegan en su posición.

Matías Godoy (3): Hacía un mes que no jugaba y se notó, intentó en un par de acciones, pero casi todas las terminó mal, sigue sin convencer su rendimiento.

Lucas Cano (-): Desde que ingresó hasta que terminó el partido hizo absolutamente todo mal. Con errores impropios de un jugador profesional, sin poder controlar el balón y resolviendo de una manera poco creíble.

Colón Almirante Brown empate
Noticias relacionadas
ignacio lago dejo un mensaje para colon: hay que cambiar el chip

Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: "Hay que cambiar el chip"

rasmussen destaco la reaccion de colon: no somos ese equipo del primer tiempo

Rasmussen destacó la reacción de Colón: "No somos ese equipo del primer tiempo"

antonio, conforme en colon: mereciamos un poco mas, pero este equipo sigue dando senales

Antonio, conforme en Colón: "Merecíamos un poco más, pero este equipo sigue dando señales"

Colón igualó 1-1 ante Almirante Brown.

Colón se acostumbró a empatar y se olvidó de ganar: fue 1-1 ante Almirante Brown

Lo último

Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: El equipo siempre jugó a ganar

Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: "El equipo siempre jugó a ganar"

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

Con Thiago Cardozo otra vez como héroe, Belgrano sacó chapa de campeón ante Gimnasia (J)

Con Thiago Cardozo otra vez como héroe, Belgrano sacó chapa de campeón ante Gimnasia (J)

Último Momento
Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: El equipo siempre jugó a ganar

Medrán valoró la actuación de Colón en Isidro Casanova: "El equipo siempre jugó a ganar"

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

Con Thiago Cardozo otra vez como héroe, Belgrano sacó chapa de campeón ante Gimnasia (J)

Con Thiago Cardozo otra vez como héroe, Belgrano sacó chapa de campeón ante Gimnasia (J)

Pier Barrios destacó la reacción de Colón en Isidro Casanova: El equipo demostró que está vivo

Pier Barrios destacó la reacción de Colón en Isidro Casanova: "El equipo demostró que está vivo"

Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: Hay que cambiar el chip

Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: "Hay que cambiar el chip"

Ovación
Fecha 16, partidos jugados y por jugar: cómo quedó Colón tras su empate ante Almirante

Fecha 16, partidos jugados y por jugar: cómo quedó Colón tras su empate ante Almirante

Budiño sostuvo a Colón y valoró el empate: Mantenernos en partido era importante

Budiño sostuvo a Colón y valoró el empate: "Mantenernos en partido era importante"

Pier Barrios destacó la reacción de Colón en Isidro Casanova: El equipo demostró que está vivo

Pier Barrios destacó la reacción de Colón en Isidro Casanova: "El equipo demostró que está vivo"

Rasmussen destacó la reacción de Colón: No somos ese equipo del primer tiempo

Rasmussen destacó la reacción de Colón: "No somos ese equipo del primer tiempo"

Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: Hay que cambiar el chip

Ignacio Lago dejó un mensaje para Colón: "Hay que cambiar el chip"

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!