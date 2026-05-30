El uno por uno de Colón en el empate ante Almirante Brown

Colón jugó un partido discreto y la figura terminó siendo el arquero Matías Budiño, quien con un par de tapadas sostuvo el resultado

Matías Budiño (7): La figura de Colón, un par de tapadas en el primer tiempo para evitar el segundo gol del rival y en el segundo tiempo también intervino en un par de acciones brindando seguridad.

Mauro Peinipil (6): Estaba jugando un partido muy flojo, con sus habituales imprecisiones, pero le dio el empate a Colón con una gran definición que incluyó el control y el remate cruzado.

Pier Barrios (4): Muy inseguro en el primer tiempo, dando ventajas y quedando mal parado, en el segundo mejoró, empujó al equipo e intentó pasar al ataque. No obstante, está atravesando un flojo presente.

Federico Rasmussen (5): Evitó el segundo gol de Almirante Brown con un gran cruce para despejar la pelota en la línea, jugó condicionado en lo físico y se notó. Ganó y perdió, pero buscó sostener al equipo saliendo a cortar lejos.

Leandro Allende (3): Muy flojo rendimiento, no pesó en ataque, estuvo contenido e impreciso y en defensa sufrió bastante evidenciando problemas a la hora de marcar.

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Ignacio Antonio (4): Mucha voluntad y muy poca claridad, no estuvo preciso en los pases, corrió mucho, pero en el primer tiempo lo superaron con mucha facilidad.

Federico Lértora (5): Mejor en el segundo tiempo que en el primero. Le costó acomodarse en los primeros minutos, cuando el rival era superior, con oficio en la segunda etapa mejoró, empujó al equipo y casi anota en el final con una guapeada.

Julián Marcioni (3): Pasó absolutamente desapercibido, no pudo jamás desequilibrar por su sector y por ese motivo terminó siendo reemplazado en la etapa complementaria.

Darío Sarmiento (5): En el primer tiempo fue el jugador más desequilibrante de Colón, pidiendo el balón y siendo efectivo en la pelota quieta. Sin embargo, fue reemplazado antes de los 15' del segundo tiempo.

Ignacio Lago (5): Estuvo lejos de ser el jugador desequilibrante de siempre, de todos modos, no se resigna, busca, intenta y siempre empuja al equipo. Casi convierte con un cabezazo en la primera etapa.

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Alan Bonansea (3): Cada vez más lejos del gol, no patea al arco, empuja, corre, se sacrifica, pero su función primordial es hacer goles y no cumple con ese requisito.

Conrado Ibarra (5): Gran centro para el gol de Peinipil, tiene que jugar más minutos, ya que cuando entra demuestra más criterio que otros futbolistas que juegan en su posición.

Matías Godoy (3): Hacía un mes que no jugaba y se notó, intentó en un par de acciones, pero casi todas las terminó mal, sigue sin convencer su rendimiento.

Lucas Cano (-): Desde que ingresó hasta que terminó el partido hizo absolutamente todo mal. Con errores impropios de un jugador profesional, sin poder controlar el balón y resolviendo de una manera poco creíble.