Es la cifra de un nuevo estudio sobre el coronavirus, que incluye fallecimientos indirectos por colapso sanitario, demoras médicas y falta de atención

El Covid habría dejado 22 millones de muertes en el mundo, casi el triple de lo reportado

Cinco años después de que el coronavirus cambió la vida cotidiana del planeta , una nueva estimación vuelve a poner en debate el verdadero costo humano de la pandemia. Aunque los registros oficiales reportaron una cifra sensiblemente menor, un análisis internacional sostiene que el Covid-19 habría causado alrededor de 22 millones de muertes en el mundo, casi tres veces más de lo contabilizado oficialmente.

La estimación surge de un estudio liderado por investigadores de la London School of Hygiene & Tropical Medicine , que analizó el impacto global de la pandemia a partir del exceso de mortalidad , una metodología utilizada para medir cuántas personas murieron por encima de lo esperable en un período determinado .

Por qué la cifra de muertes sería casi tres veces mayor que la oficial

El conteo oficial de muertes por Covid dependió, durante gran parte de la pandemia, de la capacidad de cada país para detectar casos, confirmar diagnósticos y registrar fallecimientos en tiempo real. Eso generó enormes diferencias entre países.

En muchos lugares, especialmente durante los primeros meses del brote, faltaban pruebas diagnósticas, los hospitales estaban colapsados y millones de personas murieron sin una confirmación formal de infección.

Por eso, los especialistas suelen considerar más confiable el indicador de exceso de mortalidad, que compara cuántas personas murieron durante la pandemia respecto del promedio esperado en condiciones normales.

Ese método permite incluir no solo muertes directamente provocadas por el virus, sino también fallecimientos indirectos vinculados al impacto sanitario de la crisis.

cuarentena coronavirus santa fe 3.jpg Imágenes de la ciudad de Santa Fe durante el comienzo d ela pandemia por coronavirus José Busiemi/ UNO Santa Fe

La OMS ya había advertido sobre el subregistro

La Organización Mundial de la Salud ya había señalado que el balance oficial subestimaba de manera importante el verdadero impacto de la pandemia.

En mayo de 2022, el organismo estimó que casi 15 millones de personas habían muerto directa o indirectamente por Covid entre 2020 y 2021, una cifra muy superior a los reportes oficiales de entonces.

Cuántos fallecieron por Covid en Argentina

En Argentina, el impacto de la pandemia se mide a través de dos variables principales: los fallecimientos registrados con diagnóstico confirmado y el exceso de mortalidad total (que incluye los efectos indirectos de la crisis sanitaria).

Las cifras oficiales se desglosan de la siguiente manera:

Muertes confirmadas por diagnóstico: el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) registró un total de 130.841 fallecimientos con diagnóstico positivo de Covid-19.

Exceso de mortalidad (cifra total estimada): informes globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estudios locales de revisión epidemiológica sitúan la cifra real de muertes vinculadas a la pandemia –tanto por el virus directamente como por el colapso del sistema de salud y la falta de atención a otras patologías– entre los 195.000 y 210.000 fallecidos.

Una herida global que sigue abierta

Más allá de la cifra exacta, el consenso científico es que el impacto real del Covid fue considerablemente mayor que lo que reflejan los registros oficiales.

La pandemia no solo dejó millones de muertos: también provocó crisis hospitalarias, interrupciones masivas en tratamientos médicos, secuelas prolongadas en pacientes con Covid largo y cambios sociales y económicos cuyos efectos todavía persisten.

Cinco años después, el debate ya no es solo cuántos murieron oficialmente, sino cuántas vidas se perdieron realmente sin quedar registradas.