Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Oficial

Torneo Oficial A2: la fecha 20 tendrá un adelanto en Santo Tomé

CUST B y República del Oeste se enfrentarán en el inicio de al antepenúltima fecha de la fase regular del Torneo Oficial A2. Todo el detalle.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2025 · 10:01hs
Torneo Oficial A2: la fecha 20 tendrá un adelanto en Santo Tomé

ASB

Con el partido entre CUST B y República del Oeste, este miércoles comenzará a jugarse la antepenúltima jornada de la fase regular en el Torneo Oficial A2.

El jueves sobresale de la cartelera el duelo entre Almagro B y el puntero, Alumni de Laguna Paiva, en el Juan Carlos Spies.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 20

Miércoles 12 de noviembre

21.30 CUST B vs. República del Oeste

Jueves 13 de noviembre

21.30 Almagro B vs. Alumni (LP)

21.30 Kimberley vs. Regatas Coronda

21.30 Centenario vs. Santa Rosa

22.00 UNL vs. Colón (SF) (en República del Oeste)

Libre: Macabi

TABLA DE POSICIONES

Alumni 32 (14-4); Colón y Regatas Coronda 30 (13-4); República del Oeste 28 (12-5); Almagro B 28 (11-6); Kimberley y Macabi 27 (9-9); CUST B 23 (6-11); Santa Rosa y UNL 21 (4-13); Centenario 16 (0-17)(-1)

Fuente: ASB

Torneo Oficial CUST República del Oeste
Noticias relacionadas
El rafaelino Pedro Rubiolo se recuperó de una lesión y se sumó al plantel de Los Pumas.

Los Pumas anunciaron un cambio en el plantel para visitar a Escocia

clausura femenino: alma definira el titulo ante republica del oeste

Clausura Femenino: Alma definirá el título ante República del Oeste

se ponen en marcha las semifinales del torneo oficial prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

El Quillá superó por la mínima diferencia a Cosmos en el predio Nery Pumpido.

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Lo último

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Último Momento
Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Messi: Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"