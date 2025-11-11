Con el partido entre CUST B y República del Oeste, este miércoles comenzará a jugarse la antepenúltima jornada de la fase regular en el Torneo Oficial A2.
Torneo Oficial A2: la fecha 20 tendrá un adelanto en Santo Tomé
CUST B y República del Oeste se enfrentarán en el inicio de al antepenúltima fecha de la fase regular del Torneo Oficial A2. Todo el detalle.
11 de noviembre 2025 · 10:01hs
El jueves sobresale de la cartelera el duelo entre Almagro B y el puntero, Alumni de Laguna Paiva, en el Juan Carlos Spies.
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 20
Miércoles 12 de noviembre
21.30 CUST B vs. República del Oeste
Jueves 13 de noviembre
21.30 Almagro B vs. Alumni (LP)
21.30 Kimberley vs. Regatas Coronda
21.30 Centenario vs. Santa Rosa
22.00 UNL vs. Colón (SF) (en República del Oeste)
Libre: Macabi
TABLA DE POSICIONES
Alumni 32 (14-4); Colón y Regatas Coronda 30 (13-4); República del Oeste 28 (12-5); Almagro B 28 (11-6); Kimberley y Macabi 27 (9-9); CUST B 23 (6-11); Santa Rosa y UNL 21 (4-13); Centenario 16 (0-17)(-1)
Fuente: ASB