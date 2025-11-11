Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 11 de noviembre

11 de noviembre 2025 · 07:14hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del martes 11 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Martes dinámico y con buenas oportunidades. Tu energía te impulsa a actuar sin miedo, pero evitá la impulsividad. En el amor, un gesto de sinceridad puede cambiar el rumbo de una relación.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El día trae estabilidad, pero también la necesidad de soltar viejas estructuras. En el trabajo, tu constancia será recompensada. En el amor, la comprensión será la clave para la armonía.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será tu aliada. Ideal para hacer contactos, presentar ideas o resolver diferencias. En el amor, una conversación pendiente te acerca a alguien especial.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición está muy activa y te ayudará a tomar decisiones importantes. En el amor, el apoyo mutuo fortalece el vínculo. Cuidá tu energía emocional: no absorbas lo que no te pertenece.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Día ideal para brillar y mostrar tu talento. Las puertas se abren si actuás con confianza y humildad. En el amor, un encuentro o mensaje puede encender la pasión.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada te pide paciencia y organización. Evitá sobrecargarte y delegá si es necesario. En el amor, no todo se analiza: a veces, hay que sentir más y pensar menos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio será tu tema del día. Lográs avances si mantenés la calma ante conflictos externos. En el amor, una muestra de afecto sincero genera reconciliación.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu magnetismo está fuerte, y eso te da poder para influir positivamente en tu entorno. En el amor, la intensidad se mezcla con ternura. Cuidá no ser tan exigente contigo mismo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Energía expansiva y deseos de moverte o hacer algo diferente. Día ideal para planear viajes o actividades nuevas. En el amor, tu espontaneidad conquista corazones.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Martes de enfoque total. Una decisión económica o laboral podría marcar una diferencia importante. En el amor, aprendés a soltar el control y disfrutar más.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Se activan ideas brillantes y contactos valiosos. En lo laboral, podés destacar por tu creatividad. En el amor, la libertad y la confianza serán esenciales para mantener la conexión.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad de hoy te permitirá ver con claridad lo que antes no notabas. En el amor, la empatía une y sana. En lo personal, confiá en los tiempos del universo.

