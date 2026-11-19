La actualización se calculó en función de la inflación de octubre y alcanza a las distintas modalidades del Sistema de Prestaciones Básicas. También se mantiene el adicional del 20% para la región patagónica.

Prestaciones por discapacidad. Aumento del 2,20% en aranceles desde noviembre.

El Gobierno nacional dispuso un aumento del 2,20% en los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad , con vigencia desde noviembre de 2026. La actualización se estableció mediante la Resolución 3715/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.

La medida fue implementada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, y alcanza a las distintas modalidades del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad.

El incremento se aplica de manera uniforme sobre los aranceles, sin distinción por tipo de prestación. De esta manera, se suma al ajuste del 1,90% que había regido durante octubre.

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Cuáles son los nuevos valores de las prestaciones por discapacidad

Con la actualización del 2,20%, los aranceles de las principales modalidades prestacionales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Centro de Día con jornada doble: $1.166.692,96 para la categoría A; $979.967,23 para la B y $746.193,92 para la C.

Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: $1.310.557,92 para la categoría A; $1.100.312,05 para la B y $839.377,84 para la C.

Hogar permanente con CET: $2.194.516,03 para la categoría A; $1.842.808 para la B y $1.465.570,71 para la C.

Estimulación temprana: $439.719,68.

Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.

Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

Transporte: $953,22 por kilómetro.

Alimentación: $5.223,37.

También se actualizaron los aranceles correspondientes a formación laboral, escolaridad y residencias. La formación laboral con jornada doble quedó establecida en $1.145.104,43 para la categoría A, mientras que la escolaridad primaria con jornada doble alcanzó los $1.228.995,40.

En el caso de las residencias permanentes, el nuevo valor para la categoría A es de $1.429.302,41. Por su parte, el servicio de hospital de día con jornada doble tiene un arancel de $1.113.666,92.

Continúa el adicional del 20% para la Patagonia

La resolución también ratificó la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, destinado a las prestaciones que se brindan en las provincias de la región patagónica.

La disposición se enmarca en lo establecido por el artículo 7° bis de la Ley 24.901, que contempla este reconocimiento adicional para garantizar las prestaciones en esa región del país.