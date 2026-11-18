En Argentina, más de 2 millones de adultos mayores de 40 años podrían tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La falta de aire, la tos persistente y el cansancio son algunas de las señales de alerta. En el Día Mundial de la EPOC, que se conmemora este miércoles 18 de noviembre, especialistas advierten sobre la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento.

EPOC en Argentina. Más de 2 millones de argentinos mayores de 40 años podrían padecerla, afectando significativamente la calidad de vida.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) afecta a más de 2 millones de argentinos mayores de 40 años, pero la mayoría desconoce que la padece. Según el estudio EPOC.AR, el 77,4% de las personas que presentaban la enfermedad no tenía un diagnóstico previo. El dato pone de manifiesto la importancia de reconocer los síntomas y consultar a tiempo para evitar que las dificultades respiratorias avancen y condicionen la vida cotidiana.

En el marco del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora este miércoles 18 de noviembre, especialistas en neumonología hicieron hincapié en la necesidad de prestar atención a señales como la falta de aire, la tos crónica, la producción de moco y el cansancio, que muchas veces se atribuyen erróneamente al envejecimiento o a la falta de estado físico.

La investigación EPOC.AR encontró una prevalencia del 14,5% entre las personas de 40 años o más en las localidades evaluadas. Sin embargo, el elevado porcentaje de casos sin diagnóstico revela que muchas personas conviven con síntomas respiratorios sin conocer su origen ni recibir el tratamiento correspondiente.

"La EPOC se caracteriza por una obstrucción persistente del flujo de aire que dificulta la respiración. Sus manifestaciones más frecuentes incluyen falta de aire, tos crónica, producción de moco y cansancio", explicó el doctor Gabriel García, médico neumonólogo y director del Centro de Investigaciones Respiratorias de La Plata (CEPIR).

El especialista señaló que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo, aunque también puede desarrollarse por la exposición al humo de leña, la contaminación ambiental, los polvos y determinadas sustancias químicas.

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Cómo reconocer los síntomas y llegar al diagnóstico

Uno de los principales desafíos es identificar las señales de la enfermedad antes de que provoquen limitaciones importantes. Subir escaleras, caminar algunas cuadras, cargar las bolsas del supermercado o jugar con los nietos pueden convertirse en actividades cada vez más difíciles para quienes padecen EPOC.

En ese sentido, los médicos generalistas, clínicos y profesionales de otras especialidades pueden cumplir un papel importante en la detección. La recomendación es prestar especial atención a personas mayores de 40 años, fumadoras o exfumadoras, que manifiesten síntomas respiratorios persistentes.

"Muchas veces, la primera consulta no ocurre por un problema respiratorio, sino por otro motivo de salud. Por eso, es importante que profesionales de la salud de cualquier especialidad puedan prestar atención a síntomas como falta de aire o tos persistente, especialmente en personas con antecedentes de tabaquismo. Reconocer estas señales y derivar a tiempo puede cambiar la evolución de la enfermedad", explicó la doctora Viviana Alejandra Moyano, especialista en Neumonología del Hospital Italiano de Córdoba y del Sanatorio Allende.

El estudio fundamental para confirmar el diagnóstico es la espirometría. Se trata de una prueba sencilla y no invasiva que mide cuánto aire puede expulsar una persona y con qué velocidad. Su realización permite detectar la obstrucción del flujo respiratorio y avanzar hacia un tratamiento adecuado.

Tratamientos para mejorar la calidad de vida

Aunque la EPOC es una enfermedad crónica, existen tratamientos y medidas que permiten aliviar los síntomas, mejorar la capacidad respiratoria y reducir el riesgo de complicaciones.

El abordaje contempla tres pilares: dejar de fumar, realizar rehabilitación pulmonar y acceder al tratamiento farmacológico indicado para cada paciente.

"Dejar de fumar es una de las medidas más importantes para reducir la progresión de la enfermedad. También se desaconseja el uso de cigarrillos electrónicos", sostuvo el doctor Enrique Barimboim, especialista en Neumonología del Hospital Central de Mendoza.

El médico agregó que la rehabilitación pulmonar combina ejercicio supervisado, educación y estrategias para manejar los síntomas, lo que contribuye a mejorar la tolerancia al esfuerzo y la autonomía. En cuanto a los medicamentos, el tratamiento incluye principalmente fármacos inhalados que dilatan los bronquios y facilitan la respiración.

Para determinados pacientes que continúan presentando exacerbaciones, también conocidas como crisis respiratorias, pese a recibir un tratamiento inhalado optimizado, existen terapias avanzadas, incluidos tratamientos biológicos, que demostraron reducir estos episodios.

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La prevención de las crisis es uno de los objetivos centrales, ya que pueden provocar un agravamiento rápido de la dificultad respiratoria, requerir atención de urgencia e incluso derivar en internaciones.

"Una crisis respiratoria puede acelerar el deterioro de la capacidad respiratoria y dejar consecuencias que persistan después del alta médica. Por eso, el tratamiento debe anticiparse y no limitarse a actuar cuando el paciente ya está atravesando una urgencia", señaló el doctor Octavio Fernández, especialista en Neumonología del Sanatorio Parque de Rosario.

El seguimiento médico también resulta fundamental. Si persisten la falta de aire o las dificultades para realizar actividades cotidianas, es necesario reevaluar el tratamiento, verificar la técnica de uso de los inhaladores y considerar otras alternativas cuando corresponda. Mantener la vacunación al día y realizar actividad física adaptada son otras medidas recomendadas.

"El objetivo va más allá de que una persona respire mejor. Buscamos que el paciente pueda volver a caminar, salir de su casa, compartir actividades con su familia y recuperar la confianza para hacer aquello que había dejado de lado", destacó el profesor Gustavo Enrique Zabert, neumonólogo y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

En este Día Mundial de la EPOC, los especialistas recuerdan que la falta de aire persistente no debe considerarse una consecuencia inevitable de la edad. Consultar al médico, realizar los estudios correspondientes y acceder a un tratamiento adecuado son pasos fundamentales para frenar el avance de las limitaciones respiratorias y preservar la calidad de vida.