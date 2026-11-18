En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), impulsado por el Gobierno Nacional para promover el empleo formal y acompañar a las empresas en la sostenibilidad de sus plantillas de personal, el Banco Nación presenta una propuesta comercial integral con condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos para PyMEs y grandes compañías. La iniciativa busca potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.