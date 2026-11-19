Desde la Cámara de Cabañeros (Cabasetur), Guillermo Kees destacó que el sector continúa operativo y activo. Desde la entidad remarcaron que el principal obstáculo es la desinformación a nivel nacional y anticiparon el lanzamiento de una plataforma propia sin comisiones.

A pesar de la crecida del Paraná, cabañeros santafesinos se preparan con buenas expectativas para el verano

El avance de la masa hídrica del río Paraná y los efectos asociados al fenómeno de El Niño volvieron a poner a prueba al sector turístico de los valles costeros y corredores fluviales de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, a pesar de las anegaciones puntuales en determinados sectores, las plazas de alojamiento continúan operativas y de pie con miras al próximo fin de semana largo y la temporada estival.

Así lo garantizó Guillermo Kees, referente de la Cámara de Cabañeros y Prestadores Servicios Turísticos de la Provincia de Santa Fe (Cabasetur), quien analizó la realidad de los complejos de la Costa (Ruta Provincial 1), el corredor de la Ruta Nacional 11 y la franja del río Carcarañá.

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“Siempre soy optimista. Estamos en una lucha tremenda con El Niño en todo el Litoral, pero hoy tenemos una muy buena noticia en Santa Rosa de Calchines: el río ya descendió dos centímetros tras varias horas de estabilidad. Los prestadores de toda la provincia estamos de pie, activos y conscientes de cómo debemos cuidar a los visitantes”, manifestó Guillermo Kees, referente de Cabasetur.

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Retiro preventivo de unidades y alivio en Calchines

La dinámica del río no impacta de igual forma en todos los establecimientos, obligando a los propietarios a tomar decisiones logísticas en tiempo real:

Baja de unidades expuestas: algunos complejos ubicados por fuera de los anillos defensivos o muy próximos a las líneas de vuelco decidieron retirar temporalmente del catálogo de alquiler aquellas cabañas que registran el agua a pocos metros.

Leve descenso en la costa: tras registrar una meseta de 12 horas el domingo, el nivel del río en Santa Rosa de Calchines bajó dos centímetros entre el lunes y el martes, señal que el sector interpreta como un síntoma favorable para los predios situados aguas abajo.

Asistencia coordinada en la costa: en parajes como Arroyo Leyes, las comunas y la policía trabajan en la contención de las familias autoevacuadas en los márgenes de la calzada de la Ruta 1.

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El freno de las reservas por "la falsa imagen de la Costa inundada"

Uno de los mayores perjuicios que atraviesa la actividad cabañera radica en la distorsión de la información a nivel nacional. Kees advirtió que la difusión continua de postales de anegamientos en otras regiones del Litoral (como Corrientes) provoca que potenciales visitantes asuman erróneamente que la totalidad de los destinos santafesinos están bajo el agua.

Por este motivo, desde Cabasetur enfatizaron la importancia de que los viajeros consulten directamente a los complejos para verificar el estado real de los accesos, los servicios de piscina y las unidades disponibles antes de descartar una visita.

Promociones para las Fiestas y nueva plataforma propia

Luego de un período invernal complejo en materia de consumo, los prestadores apuestan a las escapadas de cercanía durante los fines de semana largos, Navidad y Año Nuevo con promociones adaptadas al bolsillo familiar.

Asimismo, Kees adelantó que la entidad lanzará próximamente su nueva plataforma digital unificada, un desarrollo web que reunirá la oferta de hospedajes de la Ruta 1, la Ruta 11 y el Carcarañá. El sistema permitirá un contacto directo y sin intermediarios entre el turista y el dueño, evitando el cobro de comisiones que encarezcan la tarifa.