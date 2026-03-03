Uno Santa Fe | Información General | cruce

Duro cruce entre Petri y Villarruel: "Lo conozco por sus cosplays y los trencitos de la alegría"

La vicepresidenta le enrostró también el vaciamiento de la obra social de los militares y el mendocino la acusó de golpista

3 de marzo 2026 · 10:57hs
Victoria Villarruel

gentileza

Victoria Villarruel

"Lo conozco por sus cosplays y los trencitos de la alegría”. Así respondió Victoria Villarruel a las críticas que el ex ministro de Defensa y ahora diputado nacional Luis Petri formuló contra ella por la imagen que registró que la vicepresidenta usó su celular durante el discurso de Javeir Milei en la Asamblea Legislativa del domingo.

villarruel celular discurso milei
Victoria Villarruel revisa su teléfono mientra el presidente Javier Milei realizaba su discurso durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso

Victoria Villarruel revisa su teléfono mientra el presidente Javier Milei realizaba su discurso durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso

Consultado sobre el tema en una entrevista televisiva, dijo que el de Villarruel fue “otro acto fuera de lugar” de su parte.

El exministro de Defensa consideró que Villarruel jugó a favor de la oposición y que “apostó por el fracaso del gobierno”. “Ha estado fuera de lugar dos años. No me sorprende (el gesto con el teléfono). Cuando el Presidente habló de «aquellos que desde la oposición y el gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia», hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

“Debe haber pensado en ser presidenta. No actuó como lo demanda la Constitución. Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas”, remarcó el legislador mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2028673166353035322&partner=&hide_thread=false

Villarruel respondió con un contraataque sobre la gestión de Milei en Defensa. “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa”, cuestionó la vicepresidenta, acerca de la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas, que fue dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia y arrastra todavía una deuda de $200.000 millones.

Esa decisión, remarcó la vice, “dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias”.

“A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de Iosfa, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2028673958099210714&partner=&hide_thread=false

Lo que género una réplica del mendocino: “A vos te conozco por golpista”.

cruce Luis Petri Victoria Villarruel celular Javier Milei
Noticias relacionadas
Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

cuales son los feriados de marzo y cuando llega el proximo fin de semana largo

Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo

Quini 6

¡Dos apostadores se repartieron más de $8.222 millones en el Quini 6!

Nahuel Gallo llegó a la Argentina tras haber pasado más de 400 días detenido en Venezuela

Nahuel Gallo llegó a la Argentina tras haber pasado más de 400 días detenido en Venezuela

Lo último

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Último Momento
Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Ovación
Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos