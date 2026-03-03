Duro cruce entre Petri y Villarruel: "Lo conozco por sus cosplays y los trencitos de la alegría"

La vicepresidenta le enrostró también el vaciamiento de la obra social de los militares y el mendocino la acusó de golpista

"Lo conozco por sus cosplays y los trencitos de la alegría”. Así respondió Victoria Villarruel a las críticas que el ex ministro de Defensa y ahora diputado nacional Luis Petri formuló contra ella por la imagen que registró que la vicepresidenta usó su celular durante el discurso de Javeir Milei en la Asamblea Legislativa del domingo.

Consultado sobre el tema en una entrevista televisiva, dijo que el de Villarruel fue “otro acto fuera de lugar” de su parte.

Victoria Villarruel revisa su teléfono mientra el presidente Javier Milei realizaba su discurso durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso

El exministro de Defensa consideró que Villarruel jugó a favor de la oposición y que “apostó por el fracaso del gobierno”. “Ha estado fuera de lugar dos años. No me sorprende (el gesto con el teléfono). Cuando el Presidente habló de «aquellos que desde la oposición y el gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia», hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

“Debe haber pensado en ser presidenta. No actuó como lo demanda la Constitución. Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas”, remarcó el legislador mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2028673166353035322&partner=&hide_thread=false A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los suelda más bajos de todas las fuerzas. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

Villarruel respondió con un contraataque sobre la gestión de Milei en Defensa. “Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa”, cuestionó la vicepresidenta, acerca de la disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas, que fue dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia y arrastra todavía una deuda de $200.000 millones.

Esa decisión, remarcó la vice, “dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias”.

“A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de Iosfa, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, enfatizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2028673958099210714&partner=&hide_thread=false Yo te conozco por golpista https://t.co/K18U4zUzLx — Luis Petri (@luispetri) March 3, 2026

Lo que género una réplica del mendocino: “A vos te conozco por golpista”.