Uno Santa Fe | Santa Fe | Irán

Tensión con Irán y mercados en rojo: qué puede pasar con el precio del combustible en Argentina

El conflicto en Medio Oriente y la tensión en el Estrecho de Ormuz impulsaron el precio del petróleo por encima de los USD84. En diálogo con Mañana UNO, el ingeniero José Stella advirtió sobre el posible traslado a los combustibles y el impacto en la inflación argentina si la crisis se prolonga.

3 de marzo 2026 · 13:05hs
Tensión con Irán y mercados en rojo: qué puede pasar con el precio del combustible en Argentina

gentileza IA

Tensión con Irán y mercados en rojo: qué puede pasar con el precio del combustible en Argentina

El conflicto en Medio Oriente, con tensión en Irán, tras el ataque de Israel y EE. UU. vuelve a sacudir los mercados globales y genera preocupación por su impacto económico en el precio del petróleo y el gas, con posibles consecuencias directas en la Argentina.

Así lo analizó el ingeniero y especialista en políticas energéticas José Stella, en diálogo con Fabián Acosta en el programa Mañana UNO, que se emite por UNO 106.3.

Embed

Suba del petróleo tras el conflicto con Irán

Según explicó Stella, tras el inicio del conflicto el viernes pasado, los mercados –que permanecieron cerrados durante el fin de semana– reaccionaron con fuertes alzas en los contratos a futuro. “El lunes arrancaron tímidamente arriba y hoy llegaron a subir más del 8%. Ahora están corrigiendo un poco, pero el impacto es claro”, señaló.

El foco de tensión se ubica en el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas mundial. La zona concentra producción, refinerías y exportaciones clave de países del Golfo Pérsico e Irán, que abastecen principalmente a China e India.

El precio del barril se ubica en torno a los 84-85 dólares, un valor que no se veía desde mediados del año pasado, aunque en episodios anteriores –como tras la invasión rusa a Ucrania– llegó a superar los 100 dólares.+

Conflicto con Ira´n petroleo
Impacto económico tras el conflicto con Irán

Impacto económico tras el conflicto con Irán

Bolsas en rojo y temor en Europa

La incertidumbre golpeó con fuerza a las bolsas europeas, que registraron caídas de entre 3% y 4%. Stella explicó que Europa es un importador neto de energía, altamente dependiente del petróleo y el gas externo.

Tras la experiencia del conflicto en Ucrania, el bloque europeo reforzó su política de almacenamiento de gas y diversificación de proveedores. Sin embargo, un nuevo foco bélico en Medio Oriente vuelve a exponer su vulnerabilidad energética. “Europa lo tiene enfrente. La cercanía geográfica y la dependencia energética hacen que el impacto sea inmediato”, remarcó.

¿Qué puede pasar en Argentina?

En el plano local, el especialista advirtió que el impacto puede sentirse principalmente por el traslado a precios de los combustibles, lo que repercutiría directamente en la inflación.

“El Gobierno puede intentar desacoplar parcialmente el precio internacional del mercado interno para evitar un salto inflacionario, pero es una calibración día a día”, explicó.

Stella recordó que recientemente se postergó la actualización del impuesto a los combustibles precisamente para evitar presión sobre el índice de precios. No obstante, si el conflicto se prolonga y el barril supera los 90 dólares, el traslado a surtidores podría volverse inevitable. “El impacto alto del precio del combustible se traslada rápidamente al resto de la economía”, sostuvo.

Potencias energéticas: quién tiene el poder real

En términos de producción actual, Stella destacó que Estados Unidos es hoy el primer productor mundial de petróleo y gas, gracias al desarrollo del shale, tecnología que también impulsa Argentina con Vaca Muerta.

En cuanto a reservas, las mayores se concentran en Medio Oriente (Irán e Irak) y luego en Venezuela. China, en tanto, es el mayor consumidor global y su demanda energética triplica la de Europa. “Si China alcanzara el consumo per cápita de Estados Unidos, no habría combustible que alcance”, advirtió el ingeniero.

Energías renovables: ¿una salida estructural?

Consultado sobre la posibilidad de reemplazar los combustibles fósiles para evitar que la energía siga siendo un factor de conflicto, Stella fue cauteloso.

Actualmente, petróleo, gas y carbón representan cerca del 80% de la matriz energética mundial. Aunque crece la participación de energías renovables y se plantean metas de “cero emisiones netas” hacia 2050, el proceso es más lento de lo previsto.

“Los planes que apuntaban a 2035 ya se extendieron a 2050. La transición existe, pero falta mucho por recorrer”, señaló.

El especialista concluyó que los picos de precios vinculados a conflictos bélicos suelen ser de corta duración, aunque dependen de la magnitud y extensión del enfrentamiento.

“Uno espera que el conflicto dure lo menos posible para que los precios vuelvan rápidamente a la normalidad. Ninguna guerra ayuda a ninguna economía”, afirmó.

• LEER MÁS: La advertencia de Trump tras el ataque a la embajada: "Lo grande viene pronto"

Irán Medio Oriente combustibles Argentina
Noticias relacionadas
Israel está recibiendo bombardeos de Irán, y lanzó una campaña ofensiva contra Hezbolá

Israel lanzó una ofensiva contra Hezbolá y advirtió que serán "muchos días" de combate

¿iran se pierde el mundial 2026 por el conflicto belico?

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

El pedido del Papa frente al conflicto de medio oriente 

El Papa pidió "detener la espiral de violencia" en Medio Oriente ante "la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes"

Nuevos ataques de Israel en Teherán.

Tras la muerte del líder supremo iraní, el presidente advierte que la venganza es "legítima"

Lo último

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Último Momento
Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Ovación
Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos