Paro en el fútbol: ¿Cuál es el próximo partido que jugará Unión?

Este martes se ratifica la medida de fuerza y en consecuencia se posterga el partido que Unión iba a jugar ante Talleres

Ovación

Por Ovación

3 de marzo 2026 · 12:12hs
Unión volverá a jugar el martes 10 cuando visite a Independiente.

Prensa Unión

Desde hace un tiempo, la programación de la 9ª fecha del Torneo Apertura, indicaba que Unión recibía a Talleres en el 15 de Abril el viernes 6 de marzo a las 22.

Unión vuelve a jugar el martes 10

Sin embargo, la semana pasada el comité ejecutivo de AFA dispuso una medida de fuerza que abarca entre el 5 y el 8 de marzo. Y la misma será ratificada este martes.

En consecuencia, el partido entre el Tate y la T será postergado y las fechas que se manejan para jugarlo son: 18 de marzo, 22 de abril y 13 de mayo. La postura de Unión sería la de jugar el 18 de marzo.

LEER MÁS: Unión pasó de ser una máquina de errar goles a convertirse en un equipo goleador

Así las cosas, luego de la medida de fuerza, Unión volverá a la acción por la 10ª fecha, cuando el martes 10 de marzo visite a Independiente desde las 19.45.

Por lo cual, el Tate jugará tres partidos consecutivos como visitante y recién volverá al 15 de Abril, en la 11ª jornada para recibir a Boca el domingo 15 de marzo a las 22.

Unión paro Talleres
Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos