Paro en el fútbol: ¿Cuál es el próximo partido que jugará Unión?

Este martes se ratifica la medida de fuerza y en consecuencia se posterga el partido que Unión iba a jugar ante Talleres

Desde hace un tiempo, la programación de la 9ª fecha del Torneo Apertura, indicaba que Unión recibía a Talleres en el 15 de Abril el viernes 6 de marzo a las 22.

Sin embargo, la semana pasada el comité ejecutivo de AFA dispuso una medida de fuerza que abarca entre el 5 y el 8 de marzo. Y la misma será ratificada este martes.

En consecuencia, el partido entre el Tate y la T será postergado y las fechas que se manejan para jugarlo son: 18 de marzo, 22 de abril y 13 de mayo. La postura de Unión sería la de jugar el 18 de marzo.

LEER MÁS: Unión pasó de ser una máquina de errar goles a convertirse en un equipo goleador

Así las cosas, luego de la medida de fuerza, Unión volverá a la acción por la 10ª fecha, cuando el martes 10 de marzo visite a Independiente desde las 19.45.

Por lo cual, el Tate jugará tres partidos consecutivos como visitante y recién volverá al 15 de Abril, en la 11ª jornada para recibir a Boca el domingo 15 de marzo a las 22.