Uno Santa Fe | El País | kioscos

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

También cuentan con reportes de tabacaleras que dan cuenta de que 36.000 kioscos bajaron la persiana en el último año y medio

3 de marzo 2026 · 13:05hs
Kioscos en crisis en Argentina

Kioscos en crisis en Argentina

La situación de los kioscos en el país atraviesa uno de los peores momentos. Un relevamiento de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (Ukra), con datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y de las empresas tabacaleras, marca que cerraron 36.000 comercios de este tipo desde noviembre de 2024.

En el desagregado diario, el dato es aún más alarmante: son 70 los kioscos que cierran por día en el país, según indicó el vicepresidente de Ukra, Ernesto Acuña, en diálogo con LT8.

"La cantidad de kioscos viene bajando día a día. Nos sentamos con la gente de Arca y en noviembre de 2024 éramos 96.000, pero ahora tenemos los datos por las tabacaleras de que somos menos de 60.000. Cerraron 36.000 kioscos en Argentina, son 70 kioscos por día", detalló en conversación con El Primero de la Mañana.

Contexto difícil para los kioscos

Acuña afirmó que "no se vende nada" y que la situación de la economía actual no es la única amenaza para los kioscos tradicionales. También explicó que tanto el surgimiento de las cadenas de kioscos, que van en detrimento de esos comercios en los barrios, como la posibilidad de encontrar mercadería casi en cualquier lado hacen que la actividad esté atravesando uno de sus peores momentos.

El titular de Ukra puso como ejemplo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde calificó que la situación "es un desmadre": "Vos podés ir a una farmacia y encontrar golosinas, ir a un supermercado chino y encontrar cigarrillos. Una verdulería puede poner una heladera y venden bebidas".

"Si vas a comprar a un corralón dos bolsas de cemento y una amoladora, cuando vas a la caja te encontrás un minikiosco en la caja", ironizó el comerciante, para resaltar que esas son las razones por las cuales el kiosco va cerrando y afirmar que se trata de un "cúmulo de factores": "La recesión, la caída del poder adquisitivo y esta desregulación de hecho, de que se puede vender cualquier producto de kioscos en otros lugares que no son del palo".

Aumentos de luz

Consultado sobre cómo es la actividad diaria en el rubro, Acuña señaló que las boletas de luz aumentaron "casi el doble hace dos meses".

El comerciante explicó que en la Ciudad de Buenos Aires está viendo aumentos en los servicios que, en sus 27 años como kiosquero, nunca vio: "Hay boletas de luz que son superiores al valor de un alquiler. Hace un año y medio aproximadamente, tuvimos un aumento de la luz de entre 400 y 500 por ciento. Hace dos meses, empezaron con una supuesta nueva manera de tarifar y estamos pagando el doble que hace dos meses".

Por último, hizo referencia a las palabras que el presidente Javier Milei mencionó durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Precisamente, cuando aseguró que "este intervalo de malaria se ha terminado, la malaria se ha terminado".

"No le creo, me da desconfianza", aseguró Acuña, para agregar: "Es lo mismo que dijo en un discurso hace diez meses de que lo peor ya pasó y sin embargo, tuvimos un año muy difícil de recesión. Ellos mismos dicen que bajaron el comercio, la industria y todas las actividades productivas que la gente le pueden servir, vienen a la baja. Lo compensan con minería, los bancos están ganando. Te das cuenta que la concentración está cada vez en menos manos".

kioscos Arca Argentina recesión
Noticias relacionadas
liberaron al gendarme argentino nahuel gallo que estaba detenido en venezuela y viaja de regreso al pais

Liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo que estaba detenido en Venezuela y viaja de regreso al país

inicio de clases y paro en santa fe: pullaro le pidio a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

Inicio de clases y paro en Santa Fe: Pullaro le pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

El ataque a Irán tiene un impacto mundial y Argentina toma precauciones

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

con 42 votos positivos, el oficialismo se impuso en el senado y convirtio en ley la reforma laboral

Con 42 votos positivos, el oficialismo se impuso en el Senado y convirtió en ley la reforma laboral

Lo último

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Último Momento
Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Ovación
Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos