Arbeloa criticó a Mastantuono por la expulsión que sufrió el jugador argentino

El DT del Real Madrid Álvaro Arbeloa apuntó contra Franco Mastantuono, luego de que el volante sea expulsado por insultar al árbitro

El entrenador Álvaro Arbeloa cuestionó públicamente al argentino Franco Mastantuono tras su expulsión en la derrota 1 a 0 de Real Madrid ante Getafe y calificó el episodio como una conducta inadmisible en un equipo de ese nivel.

El entrenador interino apuntó contra la reacción del argentino, que dejó al equipo con diez hombres sobre el cierre de un partido clave en la pelea por La Liga de España.

Por la fecha 26 del torneo, el conjunto merengue cayó en el Santiago Bernabéu frente a Getafe y sumó su segunda derrota consecutiva, luego del 2 a 1 ante Osasuna. En ese contexto adverso, Mastantuono vio la tarjeta roja directa tras un cruce verbal con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz.

Según el acta oficial, el ex River le dijo: “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”, lo que motivó la expulsión inmediata. Incluso, de acuerdo con Diario AS, también hubo un intercambio con el cuarto árbitro, situación que podría derivar en una sanción mayor.

Arbeloa fue tajante en conferencia: “Son cosas que no pueden pasar. No sé exactamente qué le dijo al árbitro, pero si lo expulsó, fue por algo. No podemos tener este tipo de acciones”.

El técnico asumió la responsabilidad por el resultado, aunque sostuvo que el equipo no bajará los brazos: “Nos quedan 36 puntos y nuestro objetivo es sumarlos todos. Después de una derrota, las cosas se ven muy negras, pero esto es el Real Madrid y nadie va a tirar la toalla”.__IP__

Mastantuono, que regresó tras varias semanas ausente por una pubalgia, ingresó en el segundo tiempo con la intención de cambiar el desarrollo, aunque terminó envuelto en la polémica ya que fue silbado por el público al retirarse y recibió la primera expulsión de su carrera. En su temporada debut acumula 25 partidos, con tres goles y una asistencia.