Uno Santa Fe | Ovación | Franco Mastantuono

Arbeloa criticó a Mastantuono por la expulsión que sufrió el jugador argentino

El DT del Real Madrid Álvaro Arbeloa apuntó contra Franco Mastantuono, luego de que el volante sea expulsado por insultar al árbitro

3 de marzo 2026 · 12:32hs
Arbeloa critió duramente la actitud de Mastantuono.

Arbeloa critió duramente la actitud de Mastantuono.

El entrenador Álvaro Arbeloa cuestionó públicamente al argentino Franco Mastantuono tras su expulsión en la derrota 1 a 0 de Real Madrid ante Getafe y calificó el episodio como una conducta inadmisible en un equipo de ese nivel.

Arbeloa criticó la actitud de Mastantuono

El entrenador interino apuntó contra la reacción del argentino, que dejó al equipo con diez hombres sobre el cierre de un partido clave en la pelea por La Liga de España.

Por la fecha 26 del torneo, el conjunto merengue cayó en el Santiago Bernabéu frente a Getafe y sumó su segunda derrota consecutiva, luego del 2 a 1 ante Osasuna. En ese contexto adverso, Mastantuono vio la tarjeta roja directa tras un cruce verbal con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz.

Según el acta oficial, el ex River le dijo: “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”, lo que motivó la expulsión inmediata. Incluso, de acuerdo con Diario AS, también hubo un intercambio con el cuarto árbitro, situación que podría derivar en una sanción mayor.

Arbeloa fue tajante en conferencia: “Son cosas que no pueden pasar. No sé exactamente qué le dijo al árbitro, pero si lo expulsó, fue por algo. No podemos tener este tipo de acciones”.

El técnico asumió la responsabilidad por el resultado, aunque sostuvo que el equipo no bajará los brazos: “Nos quedan 36 puntos y nuestro objetivo es sumarlos todos. Después de una derrota, las cosas se ven muy negras, pero esto es el Real Madrid y nadie va a tirar la toalla”.__IP__

Mastantuono, que regresó tras varias semanas ausente por una pubalgia, ingresó en el segundo tiempo con la intención de cambiar el desarrollo, aunque terminó envuelto en la polémica ya que fue silbado por el público al retirarse y recibió la primera expulsión de su carrera. En su temporada debut acumula 25 partidos, con tres goles y una asistencia.

Franco Mastantuono Real Madrid expulsión
Noticias relacionadas
Candela Giordanino y Sofía Garcés cumplieron una destacada actuación en el Campeonato Argentino que se llevó a cabo en Almafuerte.

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

El santafesino Fernando Zerbonia para regresar a la clase 3 del Nuevo Car Show.

Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

Rubén Rézola competirá en el selectivo de canotaje en Colón.

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, entrenó a Capibaras XV.

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Lo último

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Último Momento
Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

Leandro Quiroz exjugador de Colón sufrió una recaída y vuelve a pasar por el quirófano

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

El lanzamiento de AgroActiva 2026 mostró el pulso productivo del país

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Ovación
Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos