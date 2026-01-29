El bono de los $70.000 para jubilados ya es una moneda: la inflación se comió más de la mitad de su valor

Al no actualizarse, el bono de Ansés para jubilados sigue perdiendo poder adquisitivo contra la inflación

El Gobierno nacional mantuvo en $70.000 el valor del bono para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo para febrero , lo cual implica una nueva pérdida de poder adquisitivo de ingresos. Se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 65/2026 que oficializa el bono para febrero, y la noticia es precisamente esa: sigue clavado en $70.000.

El ingreso adicional no se actualiza desde marzo de 2024 y a la fecha la inflación acumulada se acerca a 180%. En consecuencia, esta porción del salario para los jubilados de menores ingresos se deprecia mes a mes.

Esta decisión oficial es una de las herramientas que utiliza el gobierno de Javier Milei para sostener el superávit fiscal.

La jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) será de $359.219,42, con un ajuste de 2,84% por la inflación de diciembre. Si se suma el bono de $ 70.000 el monto total asciende a $ 429.219,42.

La medida del gobierno provoca que quienes cobren por encima de la la mínima tengan un incremento de 2,84% de bolsillo, pero los que están por debajo solo logren una mejora de 2,3%.

Para aquellos que superen dicho haber mínimo, el bono consistirá en una suma necesaria para alcanzar el tope resultante de la suma del haber mínimo más el monto máximo del bono.

Reestructuración de la atención de Ansés y Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, está reforzando un plan de operativos territoriales. Se anunció un sistema de visitas programadas o censos en zonas muy específicas (barrios vulnerables o casos de personas con movilidad reducida) para auditar pensiones y, supuestamente, facilitar trámites que ahora son digitales pero que muchos adultos mayores no saben usar.

El SAT (Servicio de Acompañamiento Territorial) es un cuerpo de asistentes sociales del ministerio que visitará a jubilados y pensionados que no hayan realizado ciertos trámites obligatorios, como la actualización de datos de supervivencia o auditorías de pensiones no contributivas.

El SAT visitará hogar por hogar a los jubilados que no realicen este trámite obligatorio, ya que se están venciendo los plazos para varias auditorías de Pensiones No Contributivas (PNC) y el gobierno quiere verificar que el beneficiario realmente necesite la ayuda y sobre todo que exista.

El fin de la "presencialidad obligatoria" y el control digital

El gobierno anunció que el control de supervivencia (el famoso "trámite de fe de vida") y otros cruces de datos se harán de forma 100% digital mediante inteligencia artificial y entrecruzamiento de bases de datos (Ansés, Renaper, Salud). La idea es que el jubilado no tenga que moverse de su casa.

Con los operativos territoriales de Ansés, en lugar de esperar a que el jubilado vaya a la oficina, el Ministerio está enviando camionetas y stands a barrios vulnerables o plazas para que la gente haga trámites ahí.

Relevamiento de pensiones por discapacidad

Donde sí hubo auditorías muy fuertes y hasta presenciales, a beneficiarios de Pensiones No Contributivas, fue en el área de discapacidad. Ahí sí el gobierno mandó auditores a verificar casos específicos donde se sospechaba fraude.

Existe un plan para que los trabajadores sociales del Ministerio de Capital Humano tengan un rol más activo en el territorio para "detectar vulnerabilidad real".

Atención con las estafas

Como esto se hizo viral ayer, es muy probable que aparezcan delincuentes simulando ser "enviados de Pettovello". Es importante aclarar que Ansés nunca pide claves, dinero ni entrar a la casa para "pagar un bono". Generalmente, estos operativos territoriales de Ansés se anuncian con cronogramas en plazas o centros de jubilados.

El argumento oficial de Sandra Pettovello es que para poder seguir pagando bonos, o aumentarlos, necesitan "limpiar el padrón" de beneficiarios truchos. El Gobierno sostiene que el sistema de visitas casa por casa (enfocado en quienes cobran pensiones por invalidez o regímenes especiales dentro de la jubilación) es lo que permite "ahorrar" dinero de fraudes para dárselo a los jubilados que sí cumplen los requisitos.

Aunque el Gobierno anuncie visitas o censos, ningún empleado de Ansés o el Ministerio puede pedir dinero, CBU, ni claves para gestionar el bono. Las visitas son técnicas y no requieren que se entreguen datos bancarios.