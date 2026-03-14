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Día de Pi: por qué se celebra cada 14 de marzo y qué muestra el nuevo doodle interactivo de Google

Cada 14 de marzo se celebra el Día de Pi, en homenaje a la constante matemática π (3,14). Con un doodle interactivo, Google volvió a sumarse a la fecha que reconoce la importancia de este número clave en las matemáticas y recuerda los aportes históricos de Arquímedes para calcular su valor.

14 de marzo 2026 · 09:45hs
el doodle de Google en conmemoración por el día Pi

el doodle de Google en conmemoración por el día Pi

Este sábado 14 de marzo, el buscador Google volvió a sorprender con un doodle interactivo dedicado al Día de Pi, una fecha que rinde homenaje a uno de los números más famosos del mundo de las matemáticas. La propuesta invita a los usuarios a explorar el origen de esta constante y a conocer cómo se calculaba su valor mucho antes de la tecnología actual.

El Día de Pi conmemora a la constante matemática π (pi), cuyo valor comienza con 3,14 y que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Justamente, la fecha del 14 de marzo (3/14 en el formato utilizado en Estados Unidos) coincide con los primeros dígitos de este número, motivo por el cual se eligió ese día para celebrarlo en todo el mundo.

El homenaje de Google con un doodle interactivo

En esta ocasión, el doodle de Google pone el foco en los primeros métodos geométricos utilizados para aproximarse al valor de π. Entre los protagonistas aparece Arquímedes, uno de los grandes referentes de la matemática griega, quien desarrolló una técnica innovadora para calcularlo.

El científico ideó un método que consistía en ubicar un círculo entre dos polígonos de 96 lados, uno inscrito y otro circunscrito. A partir de esa estrategia logró establecer márgenes cada vez más precisos para el valor de pi, un avance fundamental para la historia de las matemáticas.

Hoy, con herramientas informáticas y computadoras de alta capacidad, el número π fue calculado con billones de decimales, aunque en la vida cotidiana suele utilizarse la aproximación 3,14.

Por qué se celebra el Día de Pi

La celebración del Día de Pi nació en 1988 en el Exploratorium de San Francisco, cuando el físico Larry Shaw organizó una jornada especial para rendir homenaje a esta constante matemática. Con el paso del tiempo, la iniciativa se expandió a escuelas, universidades y centros científicos de distintos países.

En 2009, el Congreso de Estados Unidos reconoció oficialmente la fecha y, una década después, en 2019, la UNESCO proclamó el 14 de marzo como el Día Internacional de las Matemáticas.

En muchos lugares del mundo la jornada se celebra con desafíos para memorizar decimales de π, actividades educativas y hasta con porciones de tarta. El motivo es un juego de palabras en inglés entre “pi” y “pie” (tarta), que convirtió a este número en un símbolo cultural además de científico.

Google Día doodle
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