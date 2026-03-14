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El gobierno nacional creó un nuevo registro para bomberos voluntarios y cambió el sistema de rendición de subsidios

La medida establece nuevas reglas para el funcionamiento administrativo y financiero de los cuarteles y fija un sistema digital obligatorio para justificar los fondos que reciben del Estado

14 de marzo 2026 · 13:19hs
El trabajo de los Bomberos

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El trabajo de los Bomberos

El gobierno nacional creó un nuevo Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios y aprobó un reglamento que establece nuevas normas para la administración y rendición de los subsidios que reciben los cuarteles de todo el país.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 224/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en la reorganización del sistema tras la creación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Según la resolución, el nuevo registro funcionará en el ámbito de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, dependiente de la AFE, y tendrá como objetivo ordenar y controlar la inscripción de las entidades que integran el sistema nacional.

Las asociaciones que ya estaban reconocidas continuarán registradas automáticamente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la nueva normativa.

Nuevas reglas para subsidios

La resolución también aprueba un reglamento para la gestión y rendición de subsidios destinados a los cuarteles de bomberos voluntarios.

Entre los cambios más relevantes se establece que las rendiciones deberán realizarse a través de un módulo web específico, donde cada entidad cargará digitalmente los comprobantes y el detalle del uso de los fondos.

El sistema generará un reporte automático que reemplazará al antiguo modelo de carta de presentación utilizado para justificar los gastos. Ese informe incluirá datos como:

  • Monto del subsidio recibido
  • Total rendido
  • Comprobantes presentados
  • Rubros en los que se utilizó el dinero

Además, la documentación respaldatoria deberá conservarse durante cinco años para eventuales controles del Ministerio de Seguridad Nacional.

Control y fiscalización

La Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios será la encargada de:

  • Recibir y analizar las solicitudes de reconocimiento de nuevas entidades
  • Registrar oficialmente a los cuarteles
  • Asesorar sobre la aplicación de la ley
  • Realizar controles y fiscalizaciones
  • Intervenir en el análisis técnico de las rendiciones de cuentas
  • También podrá proponer sanciones o la pérdida del reconocimiento en caso de incumplimientos.

Cuándo entra en vigencia

La normativa entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, aunque el nuevo esquema de rendición de subsidios comenzará a aplicarse a los pagos realizados desde 2026 en adelante.

Con esta resolución, el gobierno también derogó varias normas anteriores que regulaban el sistema, entre ellas disposiciones dictadas entre 2003 y 2017, que quedaron reemplazadas por el nuevo reglamento.

El objetivo oficial es simplificar la normativa y establecer estándares claros para el funcionamiento administrativo, operativo y financiero de los cuerpos de bomberos voluntarios en todo el país.

Bomberos Registro subsidios
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