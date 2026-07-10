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La lucha contra la ludopatía: la trampa del clic, las apuestas online y la salud mental de los jóvenes

El mapa de la ludopatía digital: uno de cada cuatro adolescentes ya apostó en línea bajo el bombardeo de figuras famosas, mientras las leyes siguen frenadas

10 de julio 2026 · 13:35hs
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La lucha contra la ludopatía: la trampa del clic

Gemini

La lucha contra la ludopatía: la trampa del clic, las apuestas online y la salud mental de los jóvenes

La ludopatía digital se consolida como una preocupante adicción sin sustancia que avanza sobre menores y jóvenes de sectores vulnerables en Argentina. Impulsado por el uso del celular y la publicidad de influencers, el fenómeno altera entornos familiares, mientras el debate legislativo para regular las plataformas permanece estancado.

  • El nuevo perfil del apostador: según relevamientos de Unicef y la Defensoría del Pueblo bonaerense, el consumo problemático se concentra fuertemente en jóvenes menores de 34 años de nivel socioeconómico bajo, afectando a varones y mujeres por igual. Los chicos ingresan al circuito desde los 11 o 12 años.

  • El deporte bajo la lupa: especialistas e integrantes de la Iglesia Católica advierten que la maquinaria publicitaria unió peligrosamente al fútbol con las apuestas. Los chicos ya no disfrutan del juego por el deporte en sí, sino que viven pendientes de variables como tarjetas, córneres o penales para intentar recuperar dinero o buscar "salidas mágicas".

  • Freno político: mientras la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley con fuertes restricciones (controles biométricos de edad y prohibición de bonos de bienvenida), la iniciativa quedó cajoneada en el Senado. En paralelo, el Ejecutivo promovió un enfoque centrado en recaudar y combatir solo el juego ilegal, dejando de lado la perspectiva de salud pública.

  • Tendencia global: el informe contrapone la realidad local con la de países como España (que obliga a poner alertas sanitarias similares a las del tabaco) o Brasil, donde se busca prohibir directamente los casinos digitales por el fuerte impacto en el endeudamiento de los hogares.

Qué es la ludopatía

La ludopatía es un trastorno adictivo reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Consiste en la incapacidad de resistir el impulso de jugar o apostar, lo que genera consecuencias devastadoras en las finanzas, la salud mental y el entorno familiar del afectado.

Señales de alerta comunes

Esta adicción silenciosa suele ser difícil de detectar en sus etapas iniciales. Sin embargo, existen ciertos comportamientos recurrentes que funcionan como señales de alarma:

  • Problemas económicos: pedir dinero prestado de forma reiterada, vender pertenencias o tener deudas inexplicables.
  • Aislamiento social: alejarse de amigos, familiares y perder el interés por otras actividades cotidianas.
  • Cambios de humor: mostrar irritabilidad, ansiedad o insomnio cuando se intenta dejar de apostar o se está lejos de la plataforma de juego.
  • Obsesión por recuperar pérdidas: apostar cantidades cada vez mayores con la falsa ilusión de recuperar el dinero perdido.
  • Mentiras y ocultamiento: esconder el tiempo y el dinero invertido en el juego.

Impacto en la sociedad

Con el auge de los casinos virtuales, las aplicaciones móviles y las apuestas deportivas, el acceso al juego es inmediato. Esto ha provocado que la edad de inicio disminuya drásticamente, afectando a adolescentes y jóvenes. Además, un solo jugador de alto riesgo puede perjudicar severamente la estabilidad de su entorno cercano (aproximadamente a otras seis personas).

Opciones de tratamiento: la ludopatía no es un vicio, sino una enfermedad. El enfoque principal para tratar este trastorno es psicológico y generalmente incluye terapias cognitivo-conductuales, grupos de apoyo y en algunos casos, intervención farmacológica para manejar la ansiedad o depresión asociada.

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