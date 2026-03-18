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El Gobierno busca acelerar la reforma electoral y negocia cambios en las Paso

El gobierno nacional apunta a avanzar en estos cambios durante 2026, un año sin elecciones nacionales

18 de marzo 2026 · 10:52hs
El Gobierno nacional pretende llevar la discusión de la reforma electoral al Congreso

El Gobierno nacional pretende llevar la discusión de la reforma electoral al Congreso

El Gobierno nacional busca acelerar la discusión de una reforma electoral que incluye modificaciones en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y la implementación de la Boleta Única, con la intención de que el tema pueda tratarse en el Congreso antes de mitad de año.

La Casa Rosada apunta a avanzar en estos cambios durante 2026, un año sin elecciones nacionales, para evitar interferencias en el calendario electoral y lograr consensos políticos más amplios.

Uno de los principales puntos en debate es el futuro de las Paso

En ese marco, uno de los principales puntos en debate es el futuro de las Paso. El oficialismo evalúa distintas alternativas que van desde su modificación hasta una eventual eliminación, aunque reconoce que cualquier cambio requerirá acuerdos con sectores de la oposición para avanzar en el Congreso.

La estrategia del Gobierno es abrir una instancia de negociación con gobernadores y bloques legislativos para definir un esquema que permita reducir costos del sistema electoral y simplificar el proceso de votación, en un contexto donde las primarias vienen siendo cuestionadas por distintos espacios políticos.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, una iniciativa que ya cuenta con antecedentes en algunas provincias y que busca reemplazar el sistema actual de boletas partidarias. La propuesta apunta a mejorar la transparencia del proceso electoral y evitar irregularidades vinculadas a la provisión de boletas.

Elecciones legislativas 2025
En las elecciones legislativas nacionales hace su debut la Boleta Única de Papel en todos los distintos electorales del país

En las elecciones legislativas nacionales hace su debut la Boleta Única de Papel en todos los distintos electorales del país

La reforma es parte de una agenda institucional más amplia que el Gobierno pretende instalar en el Congreso en los próximos meses, en medio de un escenario de negociaciones políticas donde el oficialismo busca construir consensos para avanzar en cambios estructurales del sistema electoral argentino.

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