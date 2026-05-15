Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

El entrenador se reunirá con los dirigentes para definir el rumbo futbolístico del club, en medio de un clima cargado de incertidumbre antes del duelo de Copa Argentina ante el Tate

Mientras Unión espera la confirmación oficial de la fecha para el partido de Copa Argentina, en Independiente el escenario está lejos de ser tranquilo. El Rojo atraviesa días decisivos, con reuniones clave entre Gustavo Quinteros y la dirigencia, un plantel en revisión y la sensación de que el encuentro ante el Tate puede marcar buena parte del futuro inmediato del club.

El técnico tiene contrato vigente hasta diciembre y pretende continuar, aunque dejó en claro que necesita garantías deportivas para seguir al frente del equipo. Por eso, este viernes mantendrá un encuentro con el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane en Villa Domínico, donde se abordarán varios temas sensibles de cara al segundo semestre.

Un proyecto condicionado por el mercado y los resultados

Más allá de que desde la dirigencia existe la intención de sostener a Quinteros como entrenador, el contexto económico obliga a Independiente a analizar posibles ventas importantes. Y allí aparecen dos nombres fuertes: Gabriel Ávalos y Kevin Lomónaco.

El delantero paraguayo, autor de 10 goles y cinco asistencias en lo que va de la temporada, es uno de los futbolistas más cotizados del plantel y podría recibir ofertas tras su probable participación en el Mundial con Paraguay. Lomónaco, en tanto, también es seguido desde el exterior y representa otra posible salida de peso.

Ante este panorama, Quinteros pretende discutir qué plantel tendrá realmente a disposición y qué refuerzos podrían llegar para afrontar el Torneo Clausura. El DT entiende que necesita entre tres y cuatro incorporaciones para sostener la competitividad del equipo.

Unión, una prueba que puede cambiar el escenario

En Avellaneda saben que el partido ante Unión por los 16avos de final de la Copa Argentina será mucho más que un simple compromiso eliminatorio. El choque, previsto para disputarse en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, aparece como una especie de termómetro para medir el rumbo futbolístico e institucional.

Una clasificación podría traer algo de alivio en un contexto de tensión creciente. Pero una eliminación ante el conjunto rojiblanco profundizaría cuestionamientos y abriría nuevos interrogantes sobre el proyecto deportivo.

Por eso, la reunión entre Quinteros y la dirigencia adquiere un peso especial. No solo se debatirá el armado del plantel y la planificación de la pretemporada, sino también el respaldo real que tendrá el entrenador para encarar lo que viene.

Futbolistas relegados y decisiones por tomar

En paralelo, varios jugadores empiezan a quedar bajo la lupa. Ignacio Pussetto, Leonardo Godoy y Federico Mancuello perdieron terreno en la consideración del DT y saben que deberán recuperar espacio si quieren seguir siendo parte importante del equipo.

Además, Independiente analizará posibles préstamos de juveniles para que sumen minutos en otros clubes, otro de los temas que estarán sobre la mesa durante el encuentro en Villa Domínico.

Así, el Rojo llegará al cruce con Unión inmerso en un escenario de incertidumbre, con un entrenador que quiere continuar, pero que también exige respuestas para sostener un proyecto que hoy parece caminar sobre una delgada línea.