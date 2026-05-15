Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón será parte de la muestra fotográfica "El Alma de los Clubes" junto a Cultura AFA

La propuesta se inaugurará este viernes en la sede de UPCN Santa Fe y reunirá imágenes de 27 instituciones del fútbol argentino. La entrada será libre y gratuita.

15 de mayo 2026 · 12:32hs
Colón será parte de la muestra fotográfica El Alma de los Clubes junto a Cultura AFA

La pasión, la identidad y la memoria futbolera tendrán un nuevo espacio de encuentro en la ciudad de Santa Fe. Desde la Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón invitaron a socios, hinchas y público en general a participar de la inauguración de la muestra fotográfica “El Alma de los Clubes”, una iniciativa organizada junto a Cultura AFA en el marco de los 25 años de la creación del área cultural de la Asociación del Fútbol Argentino.

LEER MÁS: Colón y una deuda que persiste: ¿cuánto hace que no gana en Buenos Aires?

La exposición contará con la participación de 27 clubes de todo el país y exhibirá un total de 79 fotografías que reflejan distintas miradas sobre el fútbol argentino, sus tribunas, sus hinchas y el sentido de pertenencia que atraviesa a cada institución.

Un recorrido por la esencia de los clubes

Según se destacó desde la organización, la muestra propone “un recorrido visual por la pasión, la identidad y el sentido de pertenencia que atraviesan a los clubes como espacios de encuentro y memoria colectiva”.

LEER MÁS: Colón viajó a Buenos Aires y Medrán sigue sin develar el misterio

Bajo el nombre “El Alma de los Clubes”, la propuesta busca retratar aquello que muchas veces queda fuera de los resultados deportivos: los pasillos de las canchas, los rituales de los hinchas, las emociones compartidas y la cultura popular que rodea al fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2055292625846964493&partner=&hide_thread=false

La inauguración será este viernes 15 de mayo, desde las 19, en la sede de UPCN Santa Fe, ubicada en Rivadavia 2513.

Entrada gratuita y exposición abierta al público en Colón

La muestra tendrá entrada libre y gratuita y permanecerá abierta hasta el 30 de mayo.

Desde Colón remarcaron la importancia de formar parte de este tipo de iniciativas culturales junto a otras instituciones del fútbol argentino, en una propuesta que une historia, arte y sentimiento popular a través de la fotografía.

Colón AFA UPCN
Noticias relacionadas
colon y una deuda que persiste: ¿cuanto hace que no gana en buenos aires?

Colón y una deuda que persiste: ¿cuánto hace que no gana en Buenos Aires?

a cinco anos del inicio del sueno eterno: la noche en que colon empezo a escribir su estrella

A cinco años del inicio del sueño eterno: la noche en que Colón empezó a escribir su estrella

medran fue autocritico en colon: si queremos ganar el torneo, tenemos que dar mucho mas

Medrán fue autocrítico en Colón: "Si queremos ganar el torneo, tenemos que dar mucho más"

torneo apertura a1: colon aseguro el uno de la fase regular

Torneo Apertura A1: Colón aseguró el uno de la fase regular

Lo último

Colón será parte de la muestra fotográfica El Alma de los Clubes junto a Cultura AFA

Colón será parte de la muestra fotográfica "El Alma de los Clubes" junto a Cultura AFA

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

Último Momento
Colón será parte de la muestra fotográfica El Alma de los Clubes junto a Cultura AFA

Colón será parte de la muestra fotográfica "El Alma de los Clubes" junto a Cultura AFA

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

A qué jugadores de Unión se les termina el contrato el 30 de junio

Colón viajó a Buenos Aires y Medrán sigue sin develar el misterio

Colón viajó a Buenos Aires y Medrán sigue sin develar el misterio

Agenda Santa Fe: fin de semana con celebraciones, muestras y entretenimientos

Agenda Santa Fe: fin de semana con celebraciones, muestras y entretenimientos

Ovación
A cinco años del inicio del sueño eterno: la noche en que Colón empezó a escribir su estrella

A cinco años del inicio del sueño eterno: la noche en que Colón empezó a escribir su estrella

Colón será parte de la muestra fotográfica El Alma de los Clubes junto a Cultura AFA

Colón será parte de la muestra fotográfica "El Alma de los Clubes" junto a Cultura AFA

Colón se lo empató a Unión sobre el cierre en un clásico femenino lleno de emoción

Colón se lo empató a Unión sobre el cierre en un clásico femenino lleno de emoción

CRAI y Santa Fe RC afrontan otra fecha clave en la pelea grande del Regional del Litoral

CRAI y Santa Fe RC afrontan otra fecha clave en la pelea grande del Regional del Litoral

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

Independiente llega envuelto en dudas al cruce con Unión y Quinteros pone condiciones para seguir

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe