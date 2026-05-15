Colón será parte de la muestra fotográfica "El Alma de los Clubes" junto a Cultura AFA

La propuesta se inaugurará este viernes en la sede de UPCN Santa Fe y reunirá imágenes de 27 instituciones del fútbol argentino. La entrada será libre y gratuita.

La pasión, la identidad y la memoria futbolera tendrán un nuevo espacio de encuentro en la ciudad de Santa Fe. Desde la Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón invitaron a socios, hinchas y público en general a participar de la inauguración de la muestra fotográfica “El Alma de los Clubes”, una iniciativa organizada junto a Cultura AFA en el marco de los 25 años de la creación del área cultural de la Asociación del Fútbol Argentino.

La exposición contará con la participación de 27 clubes de todo el país y exhibirá un total de 79 fotografías que reflejan distintas miradas sobre el fútbol argentino, sus tribunas, sus hinchas y el sentido de pertenencia que atraviesa a cada institución.

Un recorrido por la esencia de los clubes

Según se destacó desde la organización, la muestra propone “un recorrido visual por la pasión, la identidad y el sentido de pertenencia que atraviesan a los clubes como espacios de encuentro y memoria colectiva”.

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Bajo el nombre “El Alma de los Clubes”, la propuesta busca retratar aquello que muchas veces queda fuera de los resultados deportivos: los pasillos de las canchas, los rituales de los hinchas, las emociones compartidas y la cultura popular que rodea al fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2055292625846964493&partner=&hide_thread=false Desde la Subcomisión de Cultura, Historia y Museo del Club Atlético Colón invitamos a participar de la inauguración de la muestra fotográfica “El Alma de los Clubes”, una propuesta impulsada junto a Cultura AFA en el marco del 25° aniversario de su creación.



La exposición, de la… pic.twitter.com/5njchGKOF6 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) May 15, 2026

La inauguración será este viernes 15 de mayo, desde las 19, en la sede de UPCN Santa Fe, ubicada en Rivadavia 2513.

Entrada gratuita y exposición abierta al público en Colón

La muestra tendrá entrada libre y gratuita y permanecerá abierta hasta el 30 de mayo.

Desde Colón remarcaron la importancia de formar parte de este tipo de iniciativas culturales junto a otras instituciones del fútbol argentino, en una propuesta que une historia, arte y sentimiento popular a través de la fotografía.