Colón viajó a Buenos Aires y Medrán sigue sin develar el misterio

El entrenador sabalero analiza si mantiene a Darío Sarmiento entre los titulares o si apuesta por el regreso de Matías Muñoz para visitar a Estudiantes de Buenos Aires

Colón ultima detalles antes del duelo de este sábado a las 15.30 frente a Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio Ciudad de Caseros, en un partido clave para defender la punta de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo de Ezequiel Medrán llega fortalecido tras el triunfo ante All Boys por 3-2 en el Brigadier López, aunque el entrenador todavía mantiene una incógnita en la mitad de la cancha.

La principal duda pasa por saber si continuará Darío Sarmiento desde el arranque o si Matías Muñoz volverá a recuperar la titularidad. El ingreso de Muñoz le daría a Colón un mediocampo con mayor equilibrio, recuperación y presencia física, pensando especialmente en un partido de visitante, condición donde el Sabalero mostró mayores dificultades a lo largo del campeonato.

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Medrán dejó en claro luego del triunfo ante el Albo que no se ata a un esquema fijo ni tampoco a repetir nombres automáticamente. El DT remarcó que suele analizar las características del rival antes de confirmar la alineación, y en función de eso resolverá la única incógnita del equipo horas antes del partido.

Si finalmente se inclina por mantener la estructura que viene de ganar en Santa Fe, Sarmiento seguirá formando parte de la zona ofensiva, aportando dinámica y desequilibrio. En cambio, si opta por Muñoz, Colón buscará un partido más combativo y de mayor control táctico en Caseros.

La probable formación de Colón

Con esa única duda, el equipo para visitar a Estudiantes sería con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Federico Lértora; Julián Marcioni, Matías Muñoz o Darío Sarmiento, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Alan Bonansea.

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El Sabalero comparte la cima junto a Deportivo Morón, aunque ocupa el segundo lugar por diferencia de gol, y buscará además cortar una larga racha sin victorias en Buenos Aires. Hasta aquí, fuera de Santa Fe, apenas pudo ganar ante Patronato en Paraná, además de sumar dos empates y sufrir dos derrotas.