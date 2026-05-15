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Colón se lo empató a Unión sobre el cierre en un clásico femenino lleno de emoción

Unión ya estaba festejando en el predio liguista, pero un penal en el último suspiro le permitió a Colón rescatar un empate 1-1 por la séptima fecha del Apertura Jésica López.

Ovación

Por Ovación

15 de mayo 2026 · 10:38hs
Colón se lo empató a Unión sobre el cierre en un clásico femenino lleno de emoción

LSF

El clásico santafesino del fútbol femenino de la Liga Santafesina entregó una definición cargada de dramatismo en el predio Nery Alberto Pumpido. Cuando parecía que Unión de Santa Fe se quedaba con tres puntos muy importantes, apareció Sofía Carrizo para cambiar la historia y darle a Colón un empate agónico.

El duelo, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Apertura Jésica López de la Liga Santafesina, tuvo un trámite equilibrado y muy disputado en la cancha Pedro Pablo Pasculli, donde ambos equipos protagonizaron un encuentro intenso y con mucha tensión futbolística.

Unión estuvo a segundos de quedarse con el derby

Las rojiblancas habían logrado destrabar el partido gracias al gol convertido por Daiara Paye, quien aprovechó una de las situaciones más claras del encuentro para adelantar al equipo tatengue.

A partir de allí, Unión manejó el desarrollo con inteligencia y parecía encaminarse hacia una victoria valiosa en el clásico. Incluso, durante varios pasajes logró controlar los intentos de reacción de Colón, que no encontraba claridad en los metros finales. Pero el cierre guardaba una sorpresa.

En la última jugada del encuentro, el árbitro sancionó penal para las rojinegras y Sofía Carrizo asumió la responsabilidad desde los doce pasos. La atacante no falló y decretó el 1-1 definitivo, desatando el festejo sabalero y dejando con sabor amargo a las locales.

Un clásico intenso y con final inesperado

El empate terminó reflejando un partido muy parejo, en el que ninguno de los dos equipos regaló espacios y donde cada pelota se disputó con clima de clásico.

Para Colón, el punto tuvo gusto a triunfo por la manera en que llegó. Para Unión, en cambio, quedó la sensación de haber dejado escapar la victoria cuando ya parecía asegurada.

Más allá del resultado, el encuentro volvió a demostrar el crecimiento que viene teniendo el fútbol femenino santafesino y la importancia que adquirió el clásico dentro de la competencia local.

En Reserva festejó el Tatengue

La jornada había comenzado con el clásico de División Reserva, donde Unión sí pudo celebrar ante su gente.

El conjunto rojiblanco se impuso 2-1 gracias a los goles de Ángeles Beretta y Juliana Medina, mientras que Josefina Parra anotó el descuento para Colón.

Con el capítulo liguista ya finalizado, ahora ambos equipos comenzarán a enfocarse en la Copa Santa Fe, uno de los grandes desafíos que tendrán por delante durante la temporada.

Colón Unión Clásico
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