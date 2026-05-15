CRAI y Santa Fe RC afrontan otra fecha clave en la pelea grande del Regional del Litoral

El Gitano defenderá la punta ante Old Resian en Santa Fe, mientras que el Tricolor visitará a Jockey de Venado Tuerto buscando seguir prendido en los primeros puestos del Top 10.

El Torneo Regional del Litoral 2026 tendrá continuidad el próximo sábado con una jornada que puede empezar a marcar tendencias en la parte alta del Top 10. Y allí, los dos representantes más fuertes de la Unión Santafesina llegan con desafíos importantes: CRAI intentará sostener el liderazgo, mientras que Santa Fe Rugby buscará seguir escalando en una tabla cada vez más apretada.

El Gitano manda en soledad con 19 puntos y viene construyendo una campaña sólida, que lo tiene como uno de los grandes protagonistas del certamen. En esta sexta fecha recibirá a Old Resian, uno de los equipos rosarinos que todavía no logró despegar y suma apenas seis unidades. El encuentro de Primera División será arbitrado por Juan Moyano, de Entre Ríos.

CRAI no solo lidera en Primera, sino que también mantiene protagonismo en las categorías preliminares. En Reserva comparte el segundo lugar con 19 puntos, mientras que en Pre A marcha como escolta con 21 y en Pre B pelea arriba con 22 unidades.

Santa Fe Rugby quiere seguir creciendo

Del otro lado aparece Santa Fe Rugby, que atraviesa un muy buen arranque y se ubica quinto con 14 puntos, a solo cinco del líder. El Tricolor tendrá una parada exigente en Venado Tuerto frente a Jockey Club, un rival directo que suma 11 unidades y necesita hacerse fuerte de local.

CAE Santa Fe Rugby.jpg La escuadra paranaense se llevó una gran victoria de Sauce Viejo. Jano Colcerniani

El partido principal contará con el arbitraje de Juan Ignacio Vega, de Rosario. Para el conjunto santafesino será una buena medida para confirmar su crecimiento y mantenerse dentro del lote de arriba.

Además, Santa Fe RC lidera la tabla de Pre B con puntaje ideal de 24 unidades y también se mantiene competitivo en Reserva y Pre A, reflejando el buen presente institucional en todas sus divisiones.

Así se jugará la sexta fecha del Top 10

Duendes vs Estudiantes

Universitario de Rosario vs Rowing

CRAI vs Old Resian

Jockey de Venado Tuerto vs Santa Fe Rugby

Jockey de Rosario vs GER

Posiciones Top 10

CRAI 19

Duendes 18

Estudiantes 17

GER 15

Santa Fe RC 14

Jockey VT 11

Universitario (R) 11

Jockey (R) 9

Rowing 6

Old Resian 6

También habrá acción en Segunda en el Regional del Litoral

En el segundo estamento del Regional del Litoral también habrá protagonismo santafesino. Universitario de Santa Fe, que suma 16 puntos y pelea arriba, recibirá a Alma Juniors en un duelo clave. Por su parte, CRAR será local frente a Cha Roga buscando seguir prendido en los puestos de vanguardia.

Las posiciones muestran una lucha muy pareja, con Alma Juniors y Logaritmo como líderes con 19 unidades, seguidos de cerca por Provincial, Universitario y CRAR.