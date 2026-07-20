El Gobierno confirmó que no habrá festejo y que solo organizará una recepción en Ezeiza El Gobierno nacional finalmente anunció que no habrá festejo por la participación de la Selección Argentina en el Mundial y confirmó que solo se realizará una recepción. 20 de julio 2026 · 09:50hs

El Gobierno nacional confirmó que no habrá celebraciones por el regreso de parte del plantel de la Selección argentina y dijo que solo se realizará una recepción en Ezeiza, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.

Sin ánimo de celebrar lo hecho en el Mundial Si bien el presidente Javier Milei había anunciado la posibilidad de decretar feriado nacional para habilitar la celebración del plantel con la ciudadanía, la administración libertaria debió ajustar los planes a raíz del pedido de los dirigidos por Lionel Scaloni luego de que cayeran 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, el pasado domingo.

"La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración", precisó ante esta agencia una fuente oficial, luego de que el capitán Lionel Messi decidiera trasladarse directamente a Miami sin previa escala en el país.