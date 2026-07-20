Uno Santa Fe | Ovación | Gobierno

El Gobierno confirmó que no habrá festejo y que solo organizará una recepción en Ezeiza

El Gobierno nacional finalmente anunció que no habrá festejo por la participación de la Selección Argentina en el Mundial y confirmó que solo se realizará una recepción.

20 de julio 2026 · 09:50hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El Gobierno confirmó que no habrá festejo y que solo organizará una recepción en Ezeiza

El Gobierno nacional confirmó que no habrá celebraciones por el regreso de parte del plantel de la Selección argentina y dijo que solo se realizará una recepción en Ezeiza, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes oficiales.

Sin ánimo de celebrar lo hecho en el Mundial

Si bien el presidente Javier Milei había anunciado la posibilidad de decretar feriado nacional para habilitar la celebración del plantel con la ciudadanía, la administración libertaria debió ajustar los planes a raíz del pedido de los dirigidos por Lionel Scaloni luego de que cayeran 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, el pasado domingo.

"La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración", precisó ante esta agencia una fuente oficial, luego de que el capitán Lionel Messi decidiera trasladarse directamente a Miami sin previa escala en el país.

Gobierno Ezeiza Selección
Noticias relacionadas
el factor que pudo haber fundido a los jugadores de la seleccion

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

union y colon, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la seleccion tras el mundial

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

cuti romero y licha martinez no saludaron a trump en la entrega de medallas en el mundial

Cuti Romero y Licha Martínez no saludaron a Trump en la entrega de medallas en el Mundial

El Canciller Pablo Quirno.

El canciller Pablo Quirno criticó a Rosario Central por su posteo sobre la Selección

Lo último

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Último Momento
Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

El factor que pudo haber fundido a los jugadores de la Selección

El factor que pudo haber "fundido" a los jugadores de la Selección

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Unión dio el primer paso: levantó una de las dos inhibiciones en FIFA

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Ovación
Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

Los motivos por los cuales Scaloni abrió la puerta a su despedida de la Selección

César Carignano: Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota

César Carignano: "Les agradezco haberme permitido identificarme con ustedes en la derrota"

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

Unión y Colón, unidos en un mensaje: el agradecimiento a la Selección tras el Mundial

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

El futuro de Agustín Colazo, cada vez más lejos de Unión

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Profunda renovación del plantel de Unión: Se fue más de un equipo

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados