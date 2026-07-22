Paritarias en Santa Fe: UPCN, ATE, Amsafé y Sadop definen si aceptan la oferta salarial del Gobierno

Los gremios estatales y docentes de Santa Fe comenzaron a analizar la propuesta presentada por el Gobierno provincial para el segundo semestre. Entre este miércoles y el viernes, definirán si aceptan o rechazan el ofrecimiento

Tras la segunda ronda de negociaciones paritarias , los gremios estatales y docentes de Santa Fe iniciaron el proceso de consulta para definir si aceptan la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial para el segundo semestre de 2026.

La oferta oficial contempla un incremento acumulado del 10,1% entre julio y diciembre , distribuido en aumentos mensuales escalonados, junto con sumas mínimas garantizadas destinadas a mejorar el impacto del acuerdo en los trabajadores con menores ingresos.

Cómo es la propuesta salarial del Gobierno de Santa Fe

El Ejecutivo provincial propuso el siguiente esquema de incrementos:

Julio: aumento del 2% con un mínimo garantizado de 80.000 pesos .

aumento del con un . Agosto: incremento del 1,8% .

incremento del . Septiembre: suba del 1,7% con un piso garantizado de 100.000 pesos .

suba del con un . Octubre: aumento del 1,6% .

aumento del . Noviembre: incremento del 1,5% con un mínimo garantizado de 130.000 pesos .

incremento del con un . Diciembre: suba del 1,5% con un piso garantizado de 180.000 pesos.

De esta manera, el Gobierno busca cerrar un acuerdo que combine porcentajes de incremento con montos mínimos para fortalecer los salarios más bajos, una modalidad que ya había aplicado en negociaciones anteriores.

Qué harán UPCN, ATE, Amsafé y Sadop

Cada uno de los sindicatos que participan de la paritaria provincial definirá su postura en las próximas horas. En el caso de UPCN Santa Fe, este miércoles comenzó una votación virtual entre los afiliados para decidir si aceptan o rechazan la propuesta. El resultado se conocerá este jueves al mediodía.

Por su parte, ATE Santa Fe convocó a un Plenario Provincial para este jueves desde las 13. Allí, los delegados debatirán el ofrecimiento y fijarán la posición oficial del gremio.

En el sector docente, Amsafé llevará adelante una asamblea provincial el viernes a las 10, donde se resolverá la aceptación o el rechazo de la propuesta luego de las consultas realizadas en todos los departamentos de la provincia.

En tanto, Sadop realizará este miércoles una reunión informativa para explicar los alcances de la oferta salarial. La votación de los afiliados tendrá lugar el viernes, aunque el gremio todavía no confirmó el horario en que dará a conocer el resultado.

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