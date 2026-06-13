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Empleadas domésticas firmaron el primer convenio con "salario dinámico": cómo funciona el nuevo esquema

El acuerdo salarial del sector incorporó una lógica distinta a la paritaria tradicional: un piso común de ingresos y la posibilidad de que cada empleador mejore ese monto según las condiciones particulares del vínculo laboral

13 de junio 2026 · 10:32hs
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Empleadas domésticas firmaron el primer convenio con salario dinámico: cómo funciona el nuevo esquema

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Empleadas domésticas firmaron el primer convenio con "salario dinámico": cómo funciona el nuevo esquema

El sector de empleadas domésticas es el primero en aplicar el denominado “salario dinámico”, una modalidad que modifica cómo se actualizan los ingresos laborales. Según la interpretación oficial, el nuevo mecanismo mantiene un salario mínimo fijado por la negociación colectiva, pero habilita que ese monto sea un piso que pueda ser superado mediante acuerdos particulares entre empleadores y trabajadoras.

La diferencia con el esquema tradicional es que el aumento deja de estar pensado únicamente como una suba general para toda la actividad y pasa a contemplar también la situación específica de cada relación laboral.

Podría generar diferencias entre empleadas domésticas si la variable gana frente al salario fijado por convenio

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es avanzar hacia un sistema donde los ingresos puedan adaptarse a distintas realidades económicas y reconocer mejoras vinculadas a productividad, responsabilidades o características del puesto.

El Gobierno lo presentó como el primer caso bajo las nuevas reglas de la reforma laboral. Sus críticos advierten que el modelo podría generar mayores diferencias entre trabajadores si la parte variable gana peso frente al salario fijado por convenio.

El acuerdo de casas particulares también incluyó una actualización salarial escalonada y modificaciones en la incorporación de sumas al salario básico.

La medida abrió un nuevo capítulo en la discusión laboral argentina: mientras algunos sectores la consideran una herramienta para modernizar las relaciones de trabajo, otros alertan sobre el impacto que podría tener en la negociación colectiva y en la previsibilidad de los ingresos.

Qué cambia para las trabajadoras con el “salario dinámico”

El cambio principal es que se dejó de hablar de una suma fija aislada y se plantea un esquema donde los mínimos salariales se van actualizando por acuerdos periódicos, con posibilidad de que las partes pacten mejoras por encima de esos mínimos.

El nuevo esquema de actualización salarial para trabajadoras de casas particulares establece incrementos periódicos sobre los salarios mínimos del sector y una recomposición que incorpora al salario básico parte de componentes que antes se abonaban como sumas no remunerativas. Esto implica que esas sumas pasan a tener impacto en otros conceptos laborales, como el cálculo del aguinaldo y los aportes correspondientes. Además, continúa vigente el régimen de derechos establecido para el sector, que incluye vacaciones, aguinaldo, jornada laboral y registración.

Según la escala vigente, las remuneraciones varían de acuerdo con la categoría y la modalidad de contratación. Para tareas generales, el valor mínimo se ubica en torno a los $3.600 por hora con retiro y $3.862 sin retiro, mientras que en modalidad mensual los valores superan los $441.000 con retiro y los $488.000 sin retiro. En categorías como cuidado de personas, los mínimos son más altos, con valores cercanos a los $3.862 por hora con retiro y más de $488.000 mensuales. También se mantiene el adicional por antigüedad y el plus por zona desfavorable para las regiones alcanzadas.

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