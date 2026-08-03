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Amsafe rechazó el descuento del día de paro: "El Gobierno provincial busca disciplinar a los docentes"

El gremio docente tildó de "inadmisible" la decisión de la gestión de Maximiliano Pullaro de aplicar quitas salariales este lunes 3 de agosto. Rodrigo Alonso remarcó que la medida de fuerza reclama fondos que la Nación le adeuda a Santa Fe, como la restitución del FONID.

3 de agosto 2026 · 08:59hs
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Amsafe rechazó el descuento del día de paro: El Gobierno provincial busca disciplinar a los docentes

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Amsafe rechazó el descuento del día de paro: "El Gobierno provincial busca disciplinar a los docentes"

La tensión entre el Gobierno de la provincia de Santa Fe y los gremios docentes sumó un nuevo capítulo tras el anuncio oficial de que las escuelas públicas abrirán con normalidad este lunes 3 de agosto y que se descontará la jornada laboral a los maestros y profesores que adhieran al paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

A través de un duro comunicado, la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) manifestó su rotundo rechazo a la medida punitiva dispuesta por la Casa Gris, señalando que la gestión provincial opta por sancionar a los trabajadores en lugar de alinearse en el reclamo por los recursos educativos que la Nación retiene a la provincia.

LEER MÁS: Paro docente: quiénes adhieren en Santa Fe, cómo impactará la medida en las aulas y qué controles aplicarán Nación y Provincia

"Resulta inadmisible que el Gobierno provincial decida descontar el salario de quienes estamos reclamando por fondos que la Nación le adeuda a Santa Fe. En lugar de sancionar a la docencia, debería exigir junto a nosotros que el Gobierno nacional cumpla con sus obligaciones hacia la educación pública", subrayó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe.

Los ejes del reclamo nacional que moviliza a la docencia

Desde el sindicato docente aclararon que el paro nacional busca recuperar partidas presupuestarias clave que inciden directamente en el salario y en el estado de los establecimientos escolares de la provincia de Santa Fe:

Restitución del FONID: reclamo por el reestablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Paritaria Nacional Docente: exigencia de una convocatoria urgente a la mesa de negociación salarial.

Infraestructura y programas: envío de partidas para refacciones escolares y financiamiento de programas socioeducativos.

Fondos provinciales: exigencia del giro de los giros adeudados a las arcas santafesinas.

Acusaciones de "lógica autoritaria" y marcha a Buenos Aires

El titular de Amsafe, Rodrigo Alonso, cuestionó con dureza la decisión del Poder Ejecutivo provincial de utilizar la herramienta económica para desincentivar las medidas de fuerza. "Castigar a las y los docentes por defender la escuela pública demuestra una vez más una lógica autoritaria que intenta disciplinar el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga", aseveró el dirigente.

Finalmente, el gremio ratificó que una delegación de maestros santafesinos marchará hacia la ciudad de Buenos Aires para concentrar junto a CTERA y otros sindicatos del país, en una jornada de protestas para exigir respuestas concretas del Ministerio de Capital Humano y el Poder Ejecutivo Nacional.

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