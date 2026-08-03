Vacaciones de invierno 2026: Santa Fe se consolidó como uno de los destinos urbanos del país

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), recibió más de 365.000 visitantes, registró un impacto económico de casi $60.000 millones y la ciudad de Santa Fe consolidó su crecimiento como destino urbano gracias a una amplia agenda de actividades culturales y recreativas

Las vacaciones de invierno 2026 dejaron un saldo favorable para la provincia de Santa Fe , que se posicionó entre los destinos con mejor desempeño del país gracias a una intensa agenda de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , la provincia registró un movimiento económico de $59.767 millones , recibió 365.336 visitantes —de los cuales 121.779 fueron turistas y 243.558 excursionistas —, mientras que el gasto promedio diario alcanzó los $156.627 por persona . La estadía promedio fue de 3,5 noches .

Estos resultados se dieron en un contexto nacional particular. Según CAME, las vacaciones coincidieron con el Mundial de Fútbol, un escenario económico más ajustado y condiciones climáticas inestables. A pesar de ello, 4,6 millones de personas viajaron por el país, un 5,9% más que en el invierno de 2025, generando un impacto económico total de $2,12 billones.

La ciudad de Santa Fe fortaleció su perfil como destino turístico

Dentro del desempeño provincial, la ciudad de Santa Fe mostró una evolución positiva durante el receso escolar.

El informe señala que la capital provincial generó un impacto económico estimado en $2.470 millones, impulsado por la llegada de visitantes provenientes de 11 provincias argentinas. Además, más de 200.000 personas participaron de las actividades organizadas durante las vacaciones de invierno.

Otro dato destacado es que la ocupación hotelera mostró una mejora respecto del invierno anterior, consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos urbanos del litoral argentino. La permanencia promedio también fue de 3,5 noches.

Eventos y actividades impulsaron el turismo en toda la provincia

Uno de los factores que explicó el buen desempeño fue la amplia oferta de eventos organizada durante julio.

Según CAME, en toda la provincia se desarrollaron 220 actividades, que convocaron a más de 600.000 personas entre santafesinos, turistas y excursionistas. La ocupación hotelera y parahotelera promedió el 50,4%, con una mejora desde el 46% registrado al inicio del receso hasta el 53% en la segunda parte de las vacaciones.

Entre las propuestas más convocantes se destacaron:

Circuito de las Infancias , con más de 140.000 asistentes .

, con más de . Viví Aristóbulo , que reunió 110.000 personas .

, que reunió . Festival Invernal de la Cerveza y la Feria del Sol y de la Luna , que superaron conjuntamente los 100.000 asistentes .

y la , que superaron conjuntamente los . La Diseña y Cafecito , con alrededor de 30.000 participantes .

y , con alrededor de . La Fiesta Nacional de la Pesca del Amarillo, en Helvecia, que reunió a 169 embarcaciones y pescadores de distintos puntos del país.

Un invierno con recuperación para el turismo argentino

A nivel nacional, el informe de CAME destacó que el turismo mostró señales de recuperación luego de la caída registrada en 2025.

Durante las vacaciones viajaron 4,6 millones de personas, con una estadía promedio de cuatro días y un gasto diario de $115.115. Además, el ingreso de aproximadamente 400.000 turistas extranjeros ayudó a sostener la actividad en los principales destinos turísticos del país.

Las ciudades de nieve y montaña encabezaron la temporada, mientras que Santa Fe logró diferenciarse gracias a una estrategia basada en la organización de eventos, propuestas familiares y actividades culturales distribuidas en todo el territorio provincial.

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