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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 31 de julio

31 de julio 2026 · 07:01hs
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Horóscopo LEO

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Horóscopo LEO

Horóscopo del viernes 31 de julio de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La energía de hoy te impulsa a encarar compromisos pendientes con determinación. En el ámbito laboral, tu liderazgo natural te permitirá destrabar una situación compleja. En el amor, busca espacios de diálogo tranquilo para evitar discusiones innecesarias.

El horóscopo diario

El horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Un viernes enfocado en la estabilidad económica y la seguridad profesional. La perseverancia dará sus frutos y podrías recibir noticias favorables sobre un proyecto o pago esperado. En lo personal, prioriza momentos de calma en el hogar.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu agilidad mental y carisma estarán en su punto máximo. Es una jornada excelente para concretar acuerdos, hacer contactos clave o resolver asuntos administrativos. En las relaciones, una conversación honesta reforzará la confianza mutua.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tu intuición estará especialmente afilada para detectar buenas oportunidades financieras y proteger tus recursos. Tómate el día con calma a nivel emocional y evita sobrecargarte de responsabilidades ajenas; regálate un tiempo a solas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Brillarás con luz propia en eventos sociales y reuniones de trabajo. El magnetismo personal estará de tu lado, facilitando negociaciones y reencuentros valiosos. En la salud, canaliza el exceso de energía realizando actividad física.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Día propicio para poner en orden la agenda, revisar detalles en el trabajo y reorganizar tus hábitos de descanso. Evita la autocrítica excesiva y reconoce los logros alcanzados durante el mes. La noche invita a la relajación total.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu creatividad y empatía facilitarán la resolución de conflictos en tu entorno cercano. En el plano afectivo, la jornada se presta para planificar salidas o momentos especiales. Confía en tu criterio al tomar decisiones grupales.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Afloran ambiciones profesionales y ganas de dar un salto cualitativo en tu carrera. Mantén la concentración y no reveles todas tus estrategias antes de tiempo. En el ámbito familiar, reinará un clima de mayor comprensión.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día ideal para expandir tus horizontes, planificar viajes o retomar estudios. Tu optimismo contagioso atraerá respuestas positivas en proyectos compartidos. En el amor, la espontaneidad renovará el entusiasmo en la pareja.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Momento clave para hacer balances financieros, ajustar presupuestos y liquidar deudas o pendientes. La disciplina será tu gran aliada. En el plano íntimo, se profundizan los lazos afectivos con quienes te demuestran lealtad.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las relaciones interpersonales y las alianzas estratégicas cobran un protagonismo central. Escuchar la postura del otro te permitirá alcanzar acuerdos duraderos. Muestra flexibilidad para adaptar tus planes si surgen imprevistos.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Atiende las señales de tu cuerpo y prioriza el bienestar físico y emocional. Un cambio sutil en tus rutinas de trabajo te aliviará la carga diaria. Conecta con tus corazonadas a la hora de encarar nuevos compromisos.

Horóscopo julio viernes
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