FOECyT logró la reincorporación de trabajadores y se desactiva el paro en Correo Argentino

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT) y Correo Argentino alcanzaron un principio de acuerdo que permitió desactivar el conflicto gremial y llevar alivio a cientos de trabajadores en todo el país.

Tras una reunión con autoridades de la empresa, se confirmó la reincorporación de la totalidad de los trabajadores despedidos , uno de los principales reclamos que había motivado las medidas de fuerza impulsadas por el gremio.

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En este contexto, FOECyT anunció que queda sin efecto el paro nacional previsto para los días 4 y 5 de mayo, por lo que el servicio postal funcionará con normalidad en todas las sucursales del país.

Desde la organización sindical destacaron la predisposición al diálogo por parte del director de Recursos Humanos del Correo Oficial, Juan Manuel Vena, a quien señalaron como una figura clave para destrabar la negociación en un escenario de alta tensión.

Asimismo, la Federación valoró el respaldo del movimiento obrero, en particular del secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, además del acompañamiento de otros gremios y la difusión mediática del conflicto.

Si bien el entendimiento representa un alivio inmediato para las familias afectadas, desde FOECyT aclararon que el acuerdo no implica el cierre de todas las discusiones. En ese sentido, ratificaron que continuarán impulsando reclamos por mejoras salariales en las instancias correspondientes.

Finalmente, el gremio subrayó la unidad y el compromiso de los trabajadores telepostales durante el conflicto, remarcando que el objetivo principal fue preservar las fuentes laborales. “La lucha continúa, pero hoy celebramos que ninguna familia haya quedado sin sustento”, expresaron.

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