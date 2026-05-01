Uno Santa Fe | Información General | trabajadores

FOECyT logró la reincorporación de trabajadores y se desactiva el paro en Correo Argentino

Tras intensas negociaciones, el servicio postal funcionará con normalidad en todo el país

1 de mayo 2026 · 08:48hs
Trabajadores del Correo Argentino reclamando por salarios justos

gentileza

Trabajadores del Correo Argentino reclamando por salarios justos

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT) y Correo Argentino alcanzaron un principio de acuerdo que permitió desactivar el conflicto gremial y llevar alivio a cientos de trabajadores en todo el país.

Tras una reunión con autoridades de la empresa, se confirmó la reincorporación de la totalidad de los trabajadores despedidos, uno de los principales reclamos que había motivado las medidas de fuerza impulsadas por el gremio.

En este contexto, FOECyT anunció que queda sin efecto el paro nacional previsto para los días 4 y 5 de mayo, por lo que el servicio postal funcionará con normalidad en todas las sucursales del país.

Desde la organización sindical destacaron la predisposición al diálogo por parte del director de Recursos Humanos del Correo Oficial, Juan Manuel Vena, a quien señalaron como una figura clave para destrabar la negociación en un escenario de alta tensión.

Asimismo, la Federación valoró el respaldo del movimiento obrero, en particular del secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, además del acompañamiento de otros gremios y la difusión mediática del conflicto.

Si bien el entendimiento representa un alivio inmediato para las familias afectadas, desde FOECyT aclararon que el acuerdo no implica el cierre de todas las discusiones. En ese sentido, ratificaron que continuarán impulsando reclamos por mejoras salariales en las instancias correspondientes.

Finalmente, el gremio subrayó la unidad y el compromiso de los trabajadores telepostales durante el conflicto, remarcando que el objetivo principal fue preservar las fuentes laborales. “La lucha continúa, pero hoy celebramos que ninguna familia haya quedado sin sustento”, expresaron.

• LEER MÁS: Despidos en el Correo: en Santa Fe denuncian cesantías de empleados con sueldos de $ 700.000 y hasta con licencia médica

trabajadores Correo Argentino paro
Noticias relacionadas
El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Día del Animal en Argentina: por qué se celebra el 29 de abril

Día del Animal en Argentina: por qué se celebra el 29 de abril

Día del Animal: cómo proteger a las mascotas de las bajas temperaturas

Día del Animal: guía de cuidados esenciales para proteger a las mascotas de las bajas temperaturas

Lo último

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Tarragona, al límite: juega una final con la soga de las amarillas

Tarragona, al límite: juega una final con la soga de las amarillas

Último Momento
Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Tarragona, al límite: juega una final con la soga de las amarillas

Tarragona, al límite: juega una final con la soga de las amarillas

Agenda Santa Fe: paseos y festivales para disfrutar el fin de semana en la ciudad

Agenda Santa Fe: paseos y festivales para disfrutar el fin de semana en la ciudad

Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

Ovación
Cuando la pelota une: Lértora y Tarragona protagonizaron un gesto solidario en barrio Pompeya

Cuando la pelota une: Lértora y Tarragona protagonizaron un gesto solidario en barrio Pompeya

Capibaras afronta un duro examen ante Pampas en el Hipódromo de Rosario

Capibaras afronta un duro examen ante Pampas en el Hipódromo de Rosario

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Llega el turno de la cuarta fecha en el Regional del Litoral

Llega el turno de la cuarta fecha en el Regional del Litoral

Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

Senna, presente en cada curva: a 32 años de su partida, la Fórmula 1 mantiene vivo su legado

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo